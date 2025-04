今、世界が注目の『Used in Japan』を豊富に取り揃えた中古品買取・販売店舗「バイセル」が上野マルイにOPEN！

株式会社丸井グループ

上野マルイ(株式会社丸井、本社:東京都中野区、取締役社長:青野 真博)3Fに、中古品買取・販売店舗「バイセル」がオープンいたします。日本国内で使用されていた状態の良い『Used in Japan』のブランド品・時計などが約180点並びます。不要品の買取もお買物も、両方が楽しめるショップです。

■日本で使用された『Used in Japan』の商品に世界が注目

このたびオープンする「バイセル」は、『Used in Japan』を中心に買取・販売の循環を実現する、総合リユースサービスです。日本製 『Made in Japan』 ではなく、近年注目されている『Used in Japan』は、「品質にシビアな日本人が選んだものなら間違いない」「日本人が使用していたものは状態が良い」という信頼感から、世界が注目しています。自分にとっては不要品でも、思っていた以上の価値が眠っている可能性があります。

「バイセル」は、年間27万件以上の訪問数を誇る出張買い取りを軸に、全国で着物や切手、ブランド品に貴金属など、家に眠るさまざまな『Used in Japan』の商品を、次に必要な方へとつないでいます。汚れや破損など状態の良くないお品物でも買い取りできる場合もありますので、ぜひ一度ご相談ください。買い取りしたお品物はメンテナンスやリペアを経て、次に必要とする方のもとの手へ渡ります。

また、上野マルイにオープンする店舗は、ほかの店舗よりも販売商品を拡充し、日本国内で使用され状態の良い『Used in Japan』のブランドバッグや小物、ジュエリー、時計などを約180点ほど取り揃えました。ECサイト「BUYSELL brandchee(バイセルブランシェ)」からのお取り寄せサービスも行っており、気になった商品を店舗で実際にご覧いただくことも可能です。

お取り寄せサービス :https://brandchee.com/pages/request

なお査定は無料で、予約も不要です。お品物が手元にない状態でのご相談だけでも承りますので、お出かけに合わせてお気軽にお立ち寄りください。

■「バイセル」との取り組みの背景

丸井グループは「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」ことをミッションとしています。

将来世代を含むステークホルダーとの「共創経営」を実践することで、すべての人の「利益」と「しあわせ」の調和を実現し、ビジネスを通じて社会課題の解決と利益の両立をめざしています。

また、当社は、2030年のあるべき姿である「インパクト」を提示しました。そして、3つのインパクト目標の一つに「将来世代の未来を共に創る」を掲げ、重点項目の一つとして『サステナブルな消費・暮らしの革新』を設定しております。

「バイセル」は店舗だけではなく、年間27万件以上の訪問数を誇る出張買取を行っており、幅広いお客さまにご利用いただいています。中古品の売却により思い出の品を次の人につなぐことがサステナブルな行動につながり、社会貢献に参画するきっかけをつくる取り組みになると考えています。

上野マルイへの「バイセル」のご出店は、地元の方を含む多くのお客さまが利用しやすい、リユースによる豊かな未来を創る拠点づくり、そして持続可能な社会への選択肢のご提案につながると考えております。

■ショップ概要

店 舗:上野マルイ 3F

オープン日:2025年5月1日(木)

営 業 時 間:11:00-20:00

▼上野マルイ

https://www.0101.co.jp/058/

▼丸井

https://www.0101.co.jp