Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「亞生うぱる」のバースデーグッズ&バースデーボイスが販売開始！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレント「亞生うぱる」のバースデーグッズの受注販売を開始したことをお知らせします。
本日・4月20日に誕生日を迎えた亞生うぱるのバースデーグッズの詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。
さらに、バースデーボイスも販売がスタート！ここでしか聴くことのできない録り下ろしのボイスコンテンツをお楽しみいただけます。
VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/
亞生うぱる バースデーグッズ2025 詳細
VEE：亞生うぱる バースデーグッズ
2025年の亞生うぱるのバースデーグッズは、描き下ろしイラストを使用した「アクリルパネル」と「アクリルスタンド」と「缶バッジ」が登場！
セット販売に加えて、単品での販売も実施します。
セット価格：6,700円(税込)
アクリルパネル単品価格：3,800円(税込)
アクリルスタンド単品価格：1,700円(税込)
缶バッジ(2個セット)単品価格：1,200円(税込)
受注期間：2025年4月20日(日)19:00～2025年5月11日(日)23:59まで
受注場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )
・アクリルパネル
VEE：亞生うぱる バースデーグッズ(アクリルパネル)
イラストレーター「JNTHED」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルパネルです。
「JNTHED」さん Xアカウント：https://x.com/JNTHED
【素材】本体：アクリル / ビス：真鍮・鉄
【サイズ】タテ約210mm × ヨコ約148mm(A5サイズ)
【製造国】日本
・アクリルスタンド
VEE：亞生うぱる バースデーグッズ(アクリルスタンド)
同じく、イラストレーター「JNTHED」さん描き下ろしのイラストを使用したアクリルスタンドです。
【素材】アクリル樹脂
【サイズ】 本体：タテ約100mm × ヨコ約82mm / 台座：タテ約32mm × ヨコ約74mm
【製造国】日本
・缶バッジ(2個セット)
VEE：亞生うぱる バースデーグッズ(缶バッジ(2個セット))
同じく、イラストレーター「JNTHED」さん描き下ろしのイラストを使用した缶バッジ(2個セット)です。
【素材】紙・鉄・PET
【サイズ】 約54mmφ
【製造国】日本
・特典
VEE：亞生うぱる バースデーグッズ(特典ポストカード)
セットご購入1点につき、イラストレーター「JNTHED」さん描き下ろしのイラストを使用したポストカードを1枚プレゼント！
ポストカードには亞生うぱるからの複製メッセージが必ず入っています。
※本商品は受注販売限定です。
※2025年8月上旬より順次出荷を予定しています。
亞生うぱる バースデーボイス2025 詳細
VEE：亞生うぱる バースデーボイス
誕生日を記念した亞生うぱるの録り下ろしボイスです。
・内容
亞生うぱるバースデーボイス(全1種)
・特典
バースデーイラストを使用した壁紙
【ファイル形式】音声フォーマット：mp3 / 収録時間：1分57秒 / 壁紙フォーマット：png / 圧縮形式：zip
価格：1,500円(税込)
販売期間：2025年4月20日(日)19:00～
VEE Official Shop」とは
「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。
4月3日からは「VEE 2nd CONCEPT LIVE『Conflict』」グッズの事後通信販売も開始しています。
詳細URL：https://shop.vee-official.jp/conflict/
「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。
ぜひチェックしてください！
「VEE」プロジェクト概要
VEE：ロゴ
Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。
本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。
オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計24名のVTuberが在籍中。
・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official
・公式X：https://x.com/_vee_official_