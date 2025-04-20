『REAL VALUE presents BreakingDown15.5』対戦カードが決定！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年5月10日（土）に開催する格闘技イベント『REAL VALUE presents BreakingDown15.5』の対戦カードを発表いたします。また、今大会のメインスポンサーに経営エンターテイメント番組「REAL VALUE」が就任したことをお知らせします。

▼対戦カードは朝倉未来YouTubeチャンネルでも本日配信

https://www.youtube.com/@mikuruasakura1

BreakingDown15.5では、オープニングマッチを含む全11試合（無料視聴3試合）を実施いたします。

BreakingDownでは定番となった人気企画「喧嘩自慢」は、SATORUととしぞうが監督を務める北海道と、ヒロ三河と貴a.k.a.悪魔王子が監督を務める茨城の猛者たちが激突。バンタム級、フェザー級、ライト級、ミドル級、無差別級の5試合を実施し、勝利チームは7月の大阪大会に駒を進めます。

また、今大会はこれまで以上にバラエティに富んだマッチメイクも魅力です。初めてメインスポンサーに就任する経営エンターテイメント番組「REAL VALUE」から生まれた因縁により、実業家で同番組のマフィアでもある小塚祥吾氏が“こつかしょうご白髪鬼”として、REAL VALUEのCOOである西川将史とオープニングファイトで対戦。Xで舌戦を繰り広げる両者の実戦の結果はいかに。

てると拳を交えるのは、共にBreakingDown4でデビューしたおーせよ山田です。一般応募から人気選手に上り詰めたてると、雛壇選手から落ちていったおせーよ山田という対照的な2人の戦いは必見です。

メインマッチは、DEEP対抗戦で勝利したよーでぃーと、前大会で元Krushチャンピオンの安保璃紅を倒した大野篤貴。ベルトを狙う両者の対戦は、新たなバンタム級戦線勃発の予感です。

会場観戦およびPPVチケットは本日販売をスタートいたします。なお、BreakingDown公式アプリ有料会員の方々は、これまで通り無料で視聴が可能です。今回も盛り上がること必至、予測不能な対戦カードをぜひご覧ください。

＜REAL VALUE presents BreakingDown15.5 全対戦カード＞

■REAL VALUE presents BreakingDown15.5 大会概要

日時 ： 2025年5月10日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：経済エンターテイメント番組 REAL VALUE

公式サイト：https://breakingdown.jp/

■チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：4月20日（日）21:00～公演日まで

販売場所：eplus 公式サイト内

URL： https://eplus.jp/bd15.5/

料金（税込）

VVIP席（ケージ横）：\165,000

VIP席 1列目～2列目：\110,000

SS席：\55,000

S席：\33,000

A席：\22,000

チケット特典

・BreakingDown15.5 特製ステッカー

・BreakingDown オリジナルトレカ

・オーディション観覧※1

・前日記者会見 参加権※2

・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※3

・大会終了後、審査員席で写真撮影 ※4

※1：VVIP席のチケットの特典です

※2：VVIP・VIP席・SS席のチケットの特典です

※3：VVIP・VIP席のチケットの特典です

※4：S席・SS席チケット限定の特典です

PPV（オンライン視聴）チケット

販売期間：4月20日(日)19:00～5月17日(土)19:00まで

見逃し視聴期間：アーカイブ配信準備完了後 ～ 2025年5月17日(土) 23:59

販売場所：https://bdlive.jp/

料金（税込）

BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

一般：980円

■経営エンターテイメント番組「REAL VALUE」

「REAL VALUE」とは、ビジネスの第一線で活躍し続ける堀江貴文、溝口勇児、三崎優太が認める各領域のトップ経営者だけを厳選して始動した経営エンターテイメント番組。

この番組を通して大きく成長したい起業家、起業を志す人、企業売却を目指す経営者などすべての悩めるビジネスパーソン達に"本当の価値と、本質的な学び”を届けます。番組は、堀江貴文と三崎優太のYoutubeチャンネルにてアップされ、大きな認知が獲得できるだけでなく、目の前でビリオネアが誕生し夢が与えられるコンテンツを視聴者に提供します。

公式サイト ：https://realvalue.inc/

公式Twitter ：https://x.com/realvalue_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/realvalue_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@realvalue_jp

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@realvalue_jp

■『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数340万人超え(2024年10月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

■BreakingDownホームページ/公式SNS

公式サイト ：https://breakingdown.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/breakingdown_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/breakingdown_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@BreakingDown_official

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/discover/BreakingDown

■BreakingDown CLUB 公式アプリダウンロード

AppStore ：https://apps.apple.com/jp/app/id6443653254

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.breakingdown.bdown