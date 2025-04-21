【平塚信用金庫】「中小企業大学校サテライトゼミ」を開講します！

写真拡大

平塚信用金庫

　本ゼミは平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、（公財）神奈川産業振興センター（5者連携）にて共催し、開講するものです。


１．開催概要

（１）開催日時


第1回　2025年11月5日（水）　8：50～17:00


第2回　2025年11月6日（木）　9：00～17:00




（２）場　所：平塚信用金庫　本店7階会議室




（３）内　容：「若手リーダー研修【基本編】」～組織を引っ張る「原動力」となる！～


　　　　　　　　講師：中小企業診断士　菅生　將人氏


　　　　　　　（※詳細は添付チラシをご参照ください）




（４）募集対象 ：管理者候補、新任管理者




（５）参加費 ：22,000円（税込）


ただし、本ゼミは平塚市からの委託事業であり、平塚市内の事業者が受講する場合、本ゼミ終了後に10,000円を還付するため、12,000円（税込）で受講が可能。




（６）定　員：15名（先着順）




（７）主　催：独立行政法人中小企業基盤整備機構　関東本部 中小企業大学校東京校




（８）共　催：平塚信用金庫、平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、


　　　　　　（公財）神奈川産業振興センター



２．申込URL：


https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/sme/2025/TO256087.html





お問い合わせ先：営業統括部 地域・経営サポート課 担当 石井（TEL0463-24-3031）


〒254-0043 平塚市紅谷町11-19　 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp