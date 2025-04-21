【平塚信用金庫】「中小企業大学校サテライトゼミ」を開講します！
平塚信用金庫
本ゼミは平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、（公財）神奈川産業振興センター（5者連携）にて共催し、開講するものです。
１．開催概要
（１）開催日時
第1回 2025年11月5日（水） 8：50～17:00
第2回 2025年11月6日（木） 9：00～17:00
（２）場 所：平塚信用金庫 本店7階会議室
（３）内 容：「若手リーダー研修【基本編】」～組織を引っ張る「原動力」となる！～
講師：中小企業診断士 菅生 將人氏
（※詳細は添付チラシをご参照ください）
（４）募集対象 ：管理者候補、新任管理者
（５）参加費 ：22,000円（税込）
ただし、本ゼミは平塚市からの委託事業であり、平塚市内の事業者が受講する場合、本ゼミ終了後に10,000円を還付するため、12,000円（税込）で受講が可能。
（６）定 員：15名（先着順）
（７）主 催：独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部 中小企業大学校東京校
（８）共 催：平塚信用金庫、平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、
（公財）神奈川産業振興センター
２．申込URL：
https://www.smrj.go.jp/institute/tokyo/training/sme/2025/TO256087.html
お問い合わせ先：営業統括部 地域・経営サポート課 担当 石井（TEL0463-24-3031）
〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp