日本トップクラスの同時通訳者、田中慶子の『言葉にすれば願いは叶う』出版記念イベント開催！（重要文化財、自由学園明日館）

株式会社婦人之友社

株式会社婦人之友社(本社:東京都豊島区/代表取締役:入谷伸夫)は、2025年5月10日(土)に田中慶子著『言葉にすれば願いは叶う 私に勇気をくれる英語フレーズ』を発売。それにともない、5月9日(金)に東京・池袋の重要文化財 自由学園明日館ホールにて、出版記念講演会(会場&オンライン)を行います。

著者はテイラー・スウィフト、ビル・ゲイツ、デビッド・ベッカムなどの通訳を経験した同時通訳者の田中慶子さん。本書では、日々の仕事を通して見ているすてきな「ひと・もの・こと」を、覚えておきたい英語のフレーズとともに紹介します。なじみある言葉に深い意味を感じたり、一歩踏み出す勇気をもらえたり……。英語が苦手な方にこそ読んでいただきたい一冊です。

著者からのメッセージ

この本では、私を支えてくれている言葉たちを紹介しています。すべての言葉は自分に向けて発せられています。心が疲れているとき、誰かに背中を押してもらいたいとき、この本で紹介したフレーズを心の中で呟いてみてください。肩の力が抜けたり、元気が出たり、視野が広がる小さなきっかけになれば嬉しいです。

出版記念講演会(会場&オンライン)

『言葉にすれば願いは叶う』の出版を記念して、田中慶子さんの講演会を開催します。本の話、通訳の話、コーチングの話などたっぷりうかがいます。

- 日時:2025年5月9日(金)18:45~20:45(オンライン参加の方は20:05まで)- 会場:自由学園明日館ホール(東京都豊島区西池袋2-31-3)- 参加費:1.会場参加 3,900円(税込)『言葉にすれば願いは叶う』書籍(サイン本)付き(書籍は当日会場でお渡し)。講演会後、お茶・プチ懇親会があります。2.オンライン参加 2,900円(税込・送料込)『言葉にすれば願いは叶う』書籍付き(書籍は送付)。先着30名様に著者直筆メッセージのミニカードをプレゼント。4月27日(日)までにお申し込みの方は、当日までに書籍をお送りします。3.オンライン参加 1,800円(税込) 書籍なし自由学園明日館自由学園明日館食堂(お茶・懇親会会場)

※出版記念講演会(書籍付き)をご予約された方には、うれしい2つのプレゼント!

1.著者の田中慶子さんは、音声プラットフォームVoicyで「田中慶子の夢を叶える英語術」を配信中。今回は特別に収録した、Voicy未公開音声をプレゼント!

2.待ち受けにしても願いが叶う!? 直筆英語フレーズ画像

直筆英語フレーズ画像- お申し込み方法:Peatixから・会場参加(税込)+書籍(サイン本)+お茶&プチ懇親会・オンライン参加+書籍(税込・送料込)・オンライン参加- 申し込み締め切り:2025年5月8日(木)17:00- 詳細・お申込み⇒https://www.fujinnotomo.co.jp/news/20250509_b2413_event/

著者紹介

田中 慶子(たなか けいこ)

愛知県出身。高校時代は不登校を経験。米国のマウント・ホリヨーク大学卒業。通信社やNPOなどで勤務の後、フリーランスの同時通訳者に。コーチングの資格を取得し、活動の幅を広げる。著書に『新しい英語力の教室 同時通訳者が教える本当に使える英語術』(インプレス)ほか。 Voicyパーソナリティとしても活躍中。

書籍情報

日本トップクラスの同時通訳者である田中慶子さんのエッセイ。「世界で活躍する日本人を増やしたい」と、コーチングなども行っている。そんな田中さんが同時通訳を通して見ているすてきな「ひと・もの・こと」を、英語フレーズと豊富なエピソード、英語の解説とともにご紹介する1冊。

もくじ

書籍・取材に関するお問い合わせ

- 書名:言葉にすれば願いは叶う 私に勇気をくれる英語フレーズ- 著者:田中慶子- サイズ:四六判- 頁数:224ページ- 価格:1,650円(税込)- ISBN:978-4-8292-1075-8- 発売日:2025年5月10日- 書籍詳細: https://www.fujinnotomo.co.jp/book/essay/b2413/- はじめに- I 人とのつながりの中で人と距離を置くということ "I need my space"私はここにいます "I am here"- II 願いを叶える言葉毅然として目標に向かう "Why not"限界なんてないよ! "The sky is the limit!"- III 言葉の違いは文化の違いみかん色の猫 "orange cat"お互いが気持ちいい表現 "Just looking"- IV 暮らしの中の言葉ムカつく時には "Enough is enough. I don’t need this"「思考停止」になっていた私 "I was numb"- V 心が軽くなる言葉自分で自分を認めてあげる "I deserve it"相手の重荷を抱え込まない "heavy lifting"- VI 出会いから生まれる言葉生まれ持った特性 "natural"人生は芸術作品 "Life is a piece of art"- コラムあの人の言葉1. テイラー・スウィフトの"Nice to see you"あの人の言葉2. 真田広之の"authentic"な言葉あの人の言葉3. デビッド・ベッカムの"after you"言葉と向き合う1. 言葉は思い出にもつながっている言葉と向き合う2. 想いが言語の壁を超える瞬間 ほか

