THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、大手エンタメ企業でAIリサーチャーとして活躍した経歴を持ち、小説家としても活動する森友亮氏が、当社の「価値創造パートナー」に就任したことをお知らせいたします。

森友亮氏の多彩な経歴と実績

森友亮氏は、自然言語処理を専門とする博士(情報理工学)の学位を持ち、AIテクノロジーとクリエイティブ分野を横断する稀有な人材です。大手エンタメ企業での先端AI技術の研究開発、そして小説家としての活動を通じて、テクノロジーとエンタテインメントの融合において独自の視点と実績を築いています。

1. ゲーム開発とAI技術の革新的融合

- 大手エンタメ企業のAIリサーチャーとして、「ゲーム開発を支援する」立場から、機械学習や自然言語処理を用いた新たなゲーム体験の研究開発に従事。ゲーム産業の国際的なトップカンファレンスである Game Developers Conference (GDC) 、国内最大級のカンファレンスである CEDEC 、そしてCEDEC+KYUSHU などに登壇

2. クリエイティブとテクノロジーの架け橋

- 小説家としての創作活動を通じて培ったストーリーテリングの技術と、AI研究者としての専門知識を融合させた独自の取り組み- 東京大学大学院での博士研究において、小説を対象としたテキスト理解・生成、創作支援をテーマとして取り組み、AI支援型創作の可能性を追求

「価値創造パートナー」としての役割

森友亮氏は、当社の外部委託エンジニアとして以下の分野で企業の革新的な価値創造を支援します。

1. デジタルクリエイティブ・コンサルタント

- エンタテインメントにおけるAI活用に従事するなかで培った知見を活かした、企業のデジタルコンテンツ戦略の立案・実行を支援- 技術とクリエイティブを融合させた新たな顧客体験設計のアドバイザリーを提供

2. AIクリエイティブ・アドバイザー

- 企業のAI導入・活用に関する技術的アドバイスと、創造的な実装方法の提案- 自然言語処理や対話型AIシステムの開発支援、およびクリエイティブ分野での効果的な活用法の指導

3. デジタルストーリーテリング・ストラテジスト

- 小説家としての経験を活かした、企業ブランド・製品のストーリー構築支援- AIを活用したコンテンツ制作・配信の最適化戦略の策定

森友亮氏のコメント

「産学における人工知能の研究や、そのエンタテインメント体験への応用の検討、そして小説家としての活動を通じて、技術と創造性の融合がもたらす可能性を追求してきました。THE WHY HOW DO COMPANYの価値創造パートナーとして、これらの経験と知見を活かし、企業の皆様の新たな挑戦をサポートできることを嬉しく思います。特にAI技術と物語創作の両方に取り組んできた視点から、テクノロジーと人間の感性が調和した、新しい価値創造のお手伝いをしていきたいと考えています。」



THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

