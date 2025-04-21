¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ä¤Þ¤¬¤¿Â¢²¦¡×¤ËKUMIGU¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¹©¶ñ¡¦¹©»ö¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç»ÜÀß¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë
2025Ç¯4·î7Æü¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥¹¥º¥¿¥«¡Ê»³·Á¸©ÅìÂ¼»³·´»³ÊÕÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ¾Ï¹°¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¹©¶ñ¤â¹©»ö¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤ªÉô²°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡ÖKUMIGU¡Ê¥¯¥ß¥°¡Ë¡×¤ò¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ä¤Þ¤¬¤¿Â¢²¦¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ»¤Î±Ø¤ä¤Þ¤¬¤¿Â¢²¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2023Ç¯12·î3Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ä¤Þ¤¬¤¿Â¢²¦¡×¤Ï¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï23ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»³·Á»ÔÉ½Â¢²¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÂÔË¾¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ï¡¢ÅìËÌÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î»³·Á¾å»³IC¤«¤é¤ï¤º¤«¼Ö¤Ç3Ê¬ ¡¢¼çÍ×¤Ê¹ñÆ»13¹æÀþ±è¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅìËÌ¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂ¢²¦¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤âÀä¹¥¤ÎÎ©ÃÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ä¤Þ¤¬¤¿Â¢²¦¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î±Ø¡×¡Ê¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¡Ë¡¢¡ÖÌ¥ÃÎ¤Î±Ø¡×¡Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëµÙ·Æ»ÜÀß¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»³·Á¤Î±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¡¦È¯¿®¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò°é¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤âÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡¢°ÕÍßÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß¾ðÊó¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©990-2307 »³·Á¸©»³·Á»ÔÉ½Â¢²¦79-1
³«´Û»þ´Ö¡§9:00～17:30 ¡ÊÆîÂ¦¥È¥¤¥ì¡¦µÙ·Æ¥³ー¥Êー¡¦¥Ð¥¹ÂÔ¹ç½ê¤Ê¤É¤Ï24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§023-676-6868
µÙ´ÛÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ê¸µÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£±ØÄ¹ ÀÄÌÚÅ¯»Ö»á¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ä¤Þ¤¬¤¿Â¢²¦¡×¤Ï¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¤Ç»³·Á¤òË¬Ìä¤·¤¿Êý¡¹¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎÁ¤Î¼ÖÃæÇñ¥¹¥Úー¥¹¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÄ¥¤ä»Å»ö¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿Êý¡¹¤Îºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë¡¢±þ¤¨¤é¤ì¤ë¡È¶õ´Ö¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¡¢ÀßÃÖ¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÊÑ¹¹¤¬ÍÆ°×¤ÊKUMIGU¤ÏºÇÅ¬¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢KUMIGU¤òÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£KUMIGU¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ―»ÜÀß¤Î²óÍ·¡¦ÂÚºß¡¦¾ÃÈñ¤ò¸å²¡¤·
KUMIGU¤Ï¡¢¥È¥¤¥ìµÙ·Æ¤ä¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·¤ÇÆ»¤Î±Ø¤ØÎ©¤Á´ó¤ëÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÃ»»þ´Ö¤ÎÂÚºß¤ò¤è¤ê¥ê¥Ã¥Á¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÁÈ¤ß¤Î¥Öー¥¹¤Ï¤Û³°³¦¤«¤é¤Î»ëÀþ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¼×ÃÇ¤Ç¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆÉ½ñ¡¢½¼ÅÅÂÔ¤Á¡¢µÙ·Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÂÚºß»þ´Ö¤Ï¼«Á³¤È¿¤Ó¡¢Æ»¤Î±Ø¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÙ·Æ½ê¡×¤«¤é¡Öµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¾ì½ê¡×¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÚºß»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÅª¡¦¿´ÍýÅªÍ¾Íµ¤Ï¡¢Æ»¤Î±ØÆâ¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥ï¥ó¾ÃÈñ¡×¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£KUMIGU ¤Ï¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÎÇä¾å¸þ¾å¤ÈÃÏ°è»ºÉÊ¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»¤Î±Ø¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒKUMIGU¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£KUMIGU¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤´²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È¶õ´Ö¡É¤ò¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£KUMIGU¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»äÃ£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¹©¶ñ¡¦¹©»ö¤¬ÉÔÍ×¤ÊKUMIGU¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤â1¿Í10Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÌÚÁÈ¤ß¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤äµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¡¢²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡¢Å·°æ¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ê¤É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î»ÜÀß¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¦²òÂÎ¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦¥¹¥Úー¥¹¤Î°ÜÆ°¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤äÆÃÄê¤Î¥·ー¥º¥ó¤Î¤ßÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ï²òÂÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Úー¥¹¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê³§ÍÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢KUMIGU¤Ï±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¥µー¥Ó¥¹¾ðÊó
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§KUMIGU
URL¡§https://www.kumigu.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/kumigu_room/
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
Í¸Â²ñ¼Ò ¥¹¥º¥¿¥«
Ã´Åö¼Ô¡¡¾®´ØÂç²ð
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡info@kumigu.com
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡08016509008