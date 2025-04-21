READYFOR、山陰合同銀行、山陰中央テレビジョン放送と連携し 島根県特化型クラウドファンディング「SHIMANECTION」を開設

READYFOR株式会社

READYFOR株式会社（所在地：東京都千代田区、代表：米良はるか）は、株式会社山陰合同銀行（取締役頭取：吉川浩）、山陰中央テレビジョン放送株式会社（代表取締役社長：田部長右衛門）と三社協定を締結し、地域特化型クラウドファンディングサイト「SHIMANECTION（シマネクション）」を開設いたしました。

第一号案件については5月12日（月）に公開予定です。島根県にまつわるプロジェクトは随時募集しておりますので、ぜひご応募ください。

・「SHIMANECTION」サイトURL：https://cf.readyfor.jp/local/shimane(https://cf.readyfor.jp/local/shimane)

■「SHIMANECTION」とは

島根の挑戦する人・応援する人それぞれのアクションをつなぐため、山陰合同銀行、山陰中央テレビジョン放送、READYFORの3社が手を結び、「島根県特化型のクラウドファンディング」をスタートいたしました。READYFORのクラウドファンディング実施までのサポートに加え、山陰合同銀行がプロジェクト立ち上げの相談、山陰中央テレビジョン放送が広報活動の支援としてメディアでプロジェクトを紹介いたします。

■READYFOR株式会社について

READYFOR株式会社は「みんなの想いを集め、社会を良くするお金の流れをつくる」というパーパスを掲げ、ファンドレイジング・コンサルティング事業・プログラム事業・フィランソロピー事業を運営しています。

- 会社名：READYFOR株式会社- 代表者：米良はるか- 所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階- 設立：2014年7月- 資本金：1億円- 会社ページURL：https://corp.readyfor.jp- クラウドファンディングサービス READYFOR URL ： https://readyfor.jp