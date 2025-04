「ECOALF」から海洋ゴミのペットボトルをリサイクルしてつくられた「UTOシリーズ」の新作スニーカー、バッグを発売

株式会社三陽商会

三陽商会が展開するサステナブルファッションブランド「ECOALF(エコアルフ) 」は、海洋ゴミのペットボトルをリサイクルしてつくった「UTOコレクション(ユーティーオーコレクション)」から新作スニーカー3型、バッグ5型を4月22日(火)のEARTH DAY(アースデイ)に一斉発売します。

「ECOALF」が主導する海洋保全プロジェクト「UPCYCLING THE OCEANS (アップサイクリング ジ オーシャンズ)」。2015年より漁師と協業して回収・分別した海洋プラスチックをアップサイクルし、OCEAN YARN(オーシャンヤーン)としてブランド独自の糸を開発。そのオーシャンヤーンを用いて、新たな「ECOALF」のプロダクトへと生まれ変わらせています。プロジェクトの拡大が進み、バリエーションとデザインを刷新し、今シーズン新たにシューズ3型、バッグ5型が登場。国際的なイベントである、4月22日アースデイに一斉発売いたします。

「UPCYCLING THE OCEANS」について

「UPCYCLING THE OCEANS」とは、海洋ゴミの回収とリサイクル素材活用推進のためにスペインECOALF社とECOALF財団が2015年からスペインを拠点にはじめたプロジェクトです。地中海の多くの漁師・漁業組合の方々の協力により、漁業で引き上げられた海洋ゴミからペットボトルを回収・分別・再生し、繊維に変え新たな製品をつくりだしています。2024年には世界74か所以上の港で約4000人以上の漁師の方々の協力を得て、2015年から2024年までで累計約1700トンもの海洋ゴミを回収してきました。

海洋ゴミを回収し新たな製品に活用するプロジェクト「UPCYCLING THE OCEANS」の様子

EARTH DAY(アースデイ)とは

毎年4月22日に開催される世界的なイベントです。目的は、

1.環境問題に対する意識を高めること

2.環境保全のための対策を促進すること

世界193ヶ国以上の各地域において10億人以上の人が集まり、様々な活動に参加しています。

■商品詳細

オーシャンヤーンからつくられたニットスニーカー

商品名:商品名:CONDE ニット スニーカー

税込価格:\16,500

サイズ:(WOMEN)36-40(MEN)40-45

色展開:(WOMEN)ホワイト・ライトグレー・ブラック・ネイビー・ベージュ・チャコールグレー・ピンク・レッド

(MEN)ホワイト・ブラック・ネイビー

当社品番:(WOMEN)42430-070(MEN)41431-070

「CONDE ニット スニーカー」は、廃棄物から生まれたというネガティブなイメージを感じさせない、クリーンでスタイリッシュなデザインが特長。ニットからつくられているので、通気性に優れ快適な履き心地です。

履き口がフィット感の高いリブ仕様のため、スムーズな着脱が可能。

ECOALFが提案する、最も環境問題と向き合ったスニーカーで、ブランドを象徴する一品です。

今季ウィメンズは9色、メンズは3色でカラー豊富に展開します。

商品名:CALGARY スニーカー

税込価格:\19,800

サイズ:(WOMEN)36-40(MEN)40-45

色展開:(WOMEN)オフホワイト・ブラック

(MEN)オフホワイト・ネイビー

当社品番:(WOMEN)42441-570(MEN)41427-570

「CALGARY スニーカー」は、「UTOシリーズ」の新モデル。アクティブな表情と、軽やかさを追求したデザインです。廃棄物から生まれたというネガティブなイメージを感じさせない、クリーンでスタイリッシュなデザインが特長。ニットからつくられているので、通気性に優れ快適な履き心地です。

商品名:MUMBAI ニット スニーカー WOMEN

税込価格:\22,000

サイズ: 36-40

色展開:ベージュ・イエロー・グレー

当社品番:42445-570

「MUNBAI ニット スニーカー」も、廃棄物から生まれたというネガティブなイメージを感じさせない、クリーンでスタイリッシュなデザインが特長の新モデル。ニットからつくられているので、通気性に優れ快適な履き心地です。「CONDEニットスニーカー」に比べ、ややボリュームを持たせたツートンデザインのソールがポイントです。高いグリップ性とクッション性を兼備しています。

オーシャンヤーンからつくられたバッグ「OCEAN TIKA」 シリーズ

オーシャンヤーンからつくられたバッグ「OCEAN TIKA」シリーズは軽量で耐久性も抜群。

ビーチの砂浜やサンセットなどの海にまつわるカラーリングがポイントで、スタイリングのアクセントにぴったりの5型が発売となります。

商品名:OCEAN TIKA バケットミニ

税込価格:\15,400

色展開:ホワイト・ブラック・オレンジ・ブルー・ベージュ・イエロー・マスタード

当社品番:42154-557

商品名:OCEAN TIKA ラージ バケットバッグ

税込価格:\22,000

色展開:オレンジ・ベージュ

当社品番:42152-557

商品名:OCEAN TIKA バケットバッグ

税込価格:\19,800

色展開:オレンジ・ベージュ・マスタード

当社品番:42155-557

商品名:OCEAN TIKA ビーチバッグ

税込価格:\25,300

色展開:オレンジ・ブルーグレー

当社品番:42151-557

商品名:OCEAN TIKA クラッチバッグ

税込価格:\9,900

色展開:オレンジ・ベージュ・マスタード

当社品番:42153-557

■展開店舗

常設店舗

渋谷スクランブルスクエア 7F

新宿高島屋 8F

阪神梅田本店 2F

大阪高島屋 3F

大丸京都店 1F

札幌三越 2F

ブランド公式サイト&ストア:https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/ecoalf

POP UP STORE

玉川高島屋 2F婦人靴売場 /4.30(水)-5.6(火) まで

新潟伊勢丹 3F/5.7(水)- 5.20(火)まで

POP UP STOREの情報は下記より随時ご覧いただけます。

https://store.sanyo-shokai.co.jp/blogs/pages/ea-24ssshoplist-2024

■ブランド「エコアルフ」について

~ 地球環境を守るために服をつくる「ECOALF」 ~

「ECOALF」は、創業者ハビエル・ゴジェネーチェが自身の子どもが生まれたことを機に次の世代に残すべき世界について考え2009年にスペインで立ち上げられたサステナブルファッションブランドです。“Because there is no planet B(R)”(第2の地球はないのだから)をスローガンに、すべてのアイテムを再生素材や環境負荷の低い天然素材のみで製造し販売しています。

ファッション産業が世界で2番目に環境を汚染している産業と言われる中で、ペットボトル、タイヤ、漁網などを独自の技術でリサイクルしてこれまで400種類以上もの生地を開発し新たな製品をつくり出しています。

~ SDGsの14番 ”海の豊かさを守ろう“ に繋がる活動 ~

また、海洋ゴミを回収し新たな製品に活用するプロジェクト「UPCYCLING THE OCEANS」を推進するなど、”地球環境を守るために服をつくる“という新しい発想のエコサイクル型ファッションブランドで、特にSDGsの14番”海の豊かさを守ろう“に繋がる活動に重きを置いてブランド運営をしています。

ブランド基本情報

コンセプト: スペイン生まれのサステナブルファッションブランド。

ブランド自らが海のゴミを収集してウエアをつくるなど「地球環境を守るために服をつくる」新しい発想のブランド。

ブランド開始年度

スペイン 2009年ブランド設立(スペイン ECOALF社)

日本 2020年3月より展開 (三陽商会)

■「ECOALF」ブランド公式サイト&ストア

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/ecoalf

■SNS

Instagram https://www.instagram.com/ecoalf_japan

X(旧Twitter) https://twitter.com/ecoalf_japan

Facebook https://www.facebook.com/ecoalfjapan/