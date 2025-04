【TV出演のお知らせ】TBSテレビ「がっちりマンデー！！」にて当社ホテルブランド「fav」をご紹介いただきました

fav hospitality group株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:河本幸士郎)の連結子会社であるfav hospitality group株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:緒方秀和、以下「FHG」)が自社展開するホテル、favブランド(以下、「当ホテルブランド」)が、2025年4月20日(日)放送の「応援!日本経済がっちりマンデー!!」で取り上げられたことをお知らせします。

4月20日(日)は番組内で「最近増えてるけどよく知らないホテル」というテーマが特集され、その中で「fav 広島平和大通り」が取り上げられました。

【favとは】

「fav」(ファブ)は、「旅の豊かさを再定義する」ことをブランドミッションとし、従来の宿泊施設の常識にとらわれない豊かな宿泊体験を提供することを目的としたホテルです。2024年、「みんないれば、もっと楽しい。」を新たなタグラインに設定し、高級ラインの「FAV LUX」(ファブラックス)を立ち上げました。長崎と飛騨高山に続き鹿児島天文館にもオープンし、グループ向けホテルとしての進化を続けています。

【favの主な特徴】

・大人数でも快適に過ごせる、平均面積35平方メートル 以上の広々とした客室

・1秒でチェックインできる自動チェックイン機

・客室内にキッチン/洗濯機(一部施設は共用ランドリー)

・冷凍庫つき冷蔵庫、大画面テレビ、カードレスキー

・シモンズ社製ベッドで快適な眠り

・自宅で過ごすような宿泊環境のため、中長期滞在やワーケーションにも最適

放送概要

番組名:「応援!日本経済 がっちりマンデー!!」

放送局:TBS系列

放送日時:2025年4月20日(日)7:30~8:00

※放送終了後1週間はTVer(ティーバー)にて動画が配信されます。

番組公式サイト:https://www.tbs.co.jp/gacchiri/

TBS 「がっちりマンデー」 4月20日放送内容https://note.com/gacchiri/n/nc14b3d0ed3f1

ホテル概要

fav 広島平和大通り

住 所:〒730-0024 広島県広島市中区西平塚町7-15

電 話:092-292-2431

開業日:2022年12月12日

客室数:51室

https://fav-hotels.com/hotels/hiroshimaheiwaodori/

がっちりマンデー放送記念プラン|期間限定で朝食付き20%割引

放映を記念し、ご宿泊期間【2025年8月31日まで】限定で20%割引(朝食付き)となる特別プランをご用意いたしました。

・fav 広島平和大通り(公式HP(https://fav-hotels.com/hotels/hiroshimaheiwaodori/) / がっちりマンデー放送記念プラン(https://booking.fav-hotels.com/booking/result?code=3a8fea4a-46e1-4338-8fba-fdaefeda7572&type=plan&_gl=1%2Ai4zenl%2A_ga%2AMTc4Mjg3NDk4My4xNzI2NjE5NTQ4%2A_ga_Q78M4NNYEP%2AMTc0NDc2NDMwNC42OS4xLjE3NDQ3NjU5MDMuNjAuMC4w&order=price_low_to_high&is_including_occupied=false&hotel_plan_codes=gattirimondayBF&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=gattirimondayBF))

・fav 広島スタジアム(公式HP(https://fav-hotels.com/hotels/hiroshima-stadium/) / がっちりマンデー放送記念プラン(https://booking.fav-hotels.com/booking/recommender?code=e7abd424-7430-4079-8567-48c82702f0ec&type=plan&_gl=1%2A180u1p0%2A_ga%2AMTc4Mjg3NDk4My4xNzI2NjE5NTQ4%2A_ga_Q78M4NNYEP%2AMTc0NDc2NDMwNC42OS4xLjE3NDQ3NjY0NDEuNjAuMC4w&order=price_low_to_high&is_including_occupied=false&hotel_plan_codes=gattirimondayBF&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=gattirimondayBF))

・fav 鹿児島中央(公式HP(https://fav-hotels.com/hotels/kagoshimachuo/) / がっちりマンデー放送記念プラン(https://booking.fav-hotels.com/booking/result?code=790b40a9-1b16-479b-b320-dd01795b0670&checkin=2025%2F05%2F01&checkout=2025%2F05%2F02&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=HP534817448638215516944334&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&hotel_plan_code=HP534817448638215516944334&mcp_currency=JPY))

・FAV LUX 長崎(公式HP(https://www.fav-lux.com/hotel/nagasaki/) / がっちりマンデー放送記念プラン(https://booking.fav-hotels.com/booking/result?code=f5687689-b8b4-4c3b-87d8-a0727d1dfcf2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=monday&search_type=undated))

・FAV LUX 鹿児島天文館(公式HP(https://www.fav-lux.com/hotel/kagoshimatenmonkan/) / がっちりマンデー放送記念プラン(https://booking.fav-hotels.com/booking/result?code=01918c65-29e5-7301-bfd9-09c7e06c3ead&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=monday&search_type=undated))

この機会にぜひ、fav / FAV LUXをご体験ください。

fav hospitality groupが展開するホテルブランド

霞ヶ関キャピタル株式会社の連結子会社で、ホテルオペレーション事業およびホテルDX事業を展開する会社として立ち上げた霞ヶ関パートナーズ株式会社が、昨年2月に、fav hospitality group株式会社へ社名変更いたしました。

全国展開するfavに加え、上位ブランドのFAV LUX、seven x sevenが昨年誕生しました。favが従来提供してきたグループステイの楽しさ、ロングステイを可能にする利便性、セルフホスピタリティの自由さといったコアバリューはそのままに、サウナやルーフトップクラブラウンジといった、トレンドをとらえたホテルアクティビティを取り入れることで、さらに充実したホテルエクスペリエンスの提供を目指しています。

それぞれのブランドの拡大を通じて、当社の考える新時代のホスピタリティの在り方を広く世の中に発信したいと考えています。

■fav / FAV LUX

Stay together, play together みんないれば、もっと楽しい。

省人化とホスピタリティを両立した、シンプルスタイリッシュなグループステイ向けホテル

■seven x seven

Where luxury goes to play ラグジュアリーを遊べ。

変わりゆく「今の時代のラグジュアリー」を提案する、ハイエンドホテルブランド

■BASE LAYER HOTEL

STAY IN COMFORT AND ENGAGE WITH LOCAL CULTURE AT YOUR INSPIRATIONAL BASE FOR TRAVEL AND SIGHTSEEING.

快適な滞在と楽しい街遊びを支える基礎的機能ホテル

拠点一覧今後の展開予定

2025年現時点で全国で15施設を運営しており、2027年末までには、さらに26施設の開業を予定しています。

◼︎fav hospitality group株式会社について

fav hospitality group ( FHG ) は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」など全国で15施設を運営しており、2027年末までには、さらに26施設の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。