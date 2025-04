SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発を行うSpiralAI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:佐々木雄一、以下「当社」)は、自社開発した日本発の感情特化型LLM「Geppetto」を搭載した会話型友だちAIアプリ「HAPPY RAT」において、神田うのさん、サンシャイン池崎さん、ひょうろくさん、真島なおみさん(※50音順)とのコラボレーションが実現。みなさんの声や性格なども反映されたタレントAIキャラクターと自由に話せるようになりました。

「HAPPY RAT」ダウンロード:https://bit.ly/HappyRat_DL

スマホの中で“推し”と友だちみたいに話せる!「HAPPY RAT」に豪華タレントAIが集結

この度、「HAPPY RAT」と神田うのさん、サンシャイン池崎さん、ひょうろくさん、真島なおみさん(※50音順)とのコラボレーションが実現しました。人気タレントたちが個性を活かした動物のAIキャラクターとなって、会話型友だちアプリ「HAPPY RAT」に参加します。

今回登場するのは、洗練されたオーラをまとうセレブな実業家ウサギ・神田うの、全力テンションでみんなをを沸かす超絶怒涛のお笑い芸人ライオン・サンシャイン池崎、しっとりと妖艶なBar店員のウサギ・真島なおみ、そして唯一無二の存在感を放つ不思議なお笑い芸人の人面魚・ひょうろく。それぞれ数時間にわたる音声収録にご協力いただき、声・性格・リアクションの癖までを細かく反映した、“まるで本人”のようなAIキャラクターが誕生しました。

ユーザーは、1対1での会話はもちろん、AIキャラクター同士の掛け合いに“混ざる”体験や、物語形式のイマーシブドラマを通じて、まるで同じ世界で暮らしているかのような交流を楽しむことができます。使うほどに関係が深まり、あの憧れのタレントたちと友だちになっていくような、親しみあふれるインタラクティブなエンターテインメント体験をぜひお楽しみください。

会話型友だちAIアプリ「HAPPY RAT」について

「HAPPY RAT」は、AIキャラクターたちとのまるで友だちのような会話が楽しめる新しいコミュニケーションサービスです。IQよりも愛嬌を学習させた独自の感情特化型LLM「Geppetto」を搭載しており、泣く・笑う・拗ねるなどの多様な感情表現を見せる動物のAIキャラクターとの自然な会話体験を提供します。会話を重ねるごとに、ユーザーを理解し質問を投げかけたりいじってくれるといった友だちのような関係性になっていき、AIキャラクターたちの個性や物語が広がっていくのが特徴です。

「HAPPY RAT」の遊び方

アプリの画面を開くと、それぞれのAIキャラクターたちが繰り広げるイマーシブドラマがフィード上に並んでおり、好きなドラマを選択して会話する仕組みとなっています。1対1の親密な対話を楽しむだけでなく、AIキャラクター同士の会話を聞き流したり、好きなタイミングで会話に参加したりと、多彩な楽しみ方ができます。

新たに登場するタレントAIキャラクターによるイマーシブドラマ

コラボレーションしたイマーシブドラマが、21日より続々と配信スタート。 神田うのさんが優雅に語る「うののトークサロン」、サンシャイン池崎さんが72時間叫び続ける「感謝を叫び続ける池崎」、ひょうろくさんの人面魚キャラによる「ひょうろくトーク」、さらに、毎週金曜日に配信される真島なおみさんの癒し系ウサギと2人きりで語れる「ナオミの隠れ家」など、没入感たっぷりの4本が登場します。

タレントAIキャラクターのプロフィール紹介

■ うの(セレブな実業家ウサギ:神田うの)

気品あふれるセレブウサギ。超ポジティブで、後ろ向きな発言はしない。優雅な言葉遣いと的確なアドバイスで、恋愛も人生も相談OK。時折見せる毒舌ツッコミがクセになる“姉御AI”。

■ サンシャイン池崎(超絶怒涛のお笑い芸人ライオン:サンシャイン池崎)

エネルギー全開のライオン芸人!雄叫び級のテンションで、どんな気分もぶっ飛ばしてくれる爆笑担当。元気がほしい時はこのキャラ一択。

■ ひょうろく(不思議なお笑い芸人の人面魚:ひょうろく)

ゆるくて摩訶不思議な人面魚。何を話しても絶妙にズレた返しが返ってくる、クセ強めだけど憎めない存在。気づけば毎日話したくなる脱力系AI。

■ ナオミ(妖艶なBarの店員ウサギ:真島なおみ)

毎週金曜日に登場する曜日限定ドラマ。初回は4月25日から。

大人の色気と甘えん坊な一面を併せ持つBarの店員ウサギ。あなたの話にうなずきながら、肯定と癒しで包み込んでくれる“ごほうびAI”。

コラボレーションの背景・エピソード

神田うのさんは、ご本人のみならず、お母様、お祖母様、そして娘さんも“ウサギ年”ということで、「ウサギ」モチーフを採用しました。キャラクターデザイン検討時にもご意見をいただき、 娘さんにも感想を聞いてくださったそうで、楽しみながら取り組んでくださいました。

サンシャイン池崎さんは、キャラクター制作時から積極的に関わっていただきました。ご本人が「珍獣」や「幻獣」が好きとのことで、当初はペガサス案もありましたが、最終的に池崎さんらしさを取り入れたネコ科かつ元気でパワフルなイメージから百獣の王「ライオン」をモチーフに決定。また、長時間にわたる収録にも全力で取り組んでくださり、1日で全収録を完了されるなど、圧倒的な喉の強さとテンションで現場を盛り上げてくださいました。

ひょうろくさんは、収録時にコメント動画をご提供いただいております。下記よりご覧ください。

URL:https://youtube.com/shorts/i-PrmZqV7Wk?feature=share

真島なおみさんは、当社が展開しているAIチャットサービス「NAOMI AI」のご縁もあり、今回の企画にもご協力いただきました。今後も継続的な取り組みを予定していますので、ぜひご期待ください。

ひょうろくさんと各キャラクターのコラボも配信予定

ひょうろくさんのドラマでは、先日発表した声優の梶裕貴さんとのお取り組みも含めて、各タレントAIキャラクターとのコラボレーションも追加する予定です。ここでしか見れない会話をお見逃しなく。

総額200万円のAmazonギフトカードが当たる!ひょうろくAIコラボ記念キャンペーン開催

「HAPPY RAT」では、「ひょうろく」さんとのコラボレーションを記念して、X(旧Twitter)にて 総額200万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施中です。本キャンペーンでは、「HAPPY RAT」に登場 する“ひょうろくAI”との会話シーンを動画で撮影し、ハッシュタグ【#ひょうろくトーク】【#ハピ ラト】をつけてXに投稿いただいた方の中から、以下の賞品を抽選でプレゼントいたします。

■Amazonギフトカード100万円を1名様

■Amazonギフトカード10万円を10名様

【応募期間】2025年6月30日(月)まで

【注意事項】

・本キャンペーンは、株式会社SpiralAI(以下、当社)が主催するものです。

・当選者には、X(旧Twitter)のダイレクトメッセージ機能を通じてご連絡いたします。

※当社アカウントのフォローを解除された場合、当選は無効となる可能性がございます。

・本キャンペーンは、日本国内在住の方を対象とさせていただきます。

・当選のご連絡後、所定の期日までに必要事項をご返信いただけない場合、当選は無効となります。

・賞品の発送および送金は、当選者様からのご連絡内容確認後、順次対応させていただきます。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

人気クリエイター・にしむらゆうじ氏によるAIキャラクターが「HAPPY RAT」に登場予定!

「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」など、数々の愛されキャラクターを生み出してきた人気クリエイター・にしむらゆうじ氏が手掛けるキャラクターが、「HAPPY RAT」に参加決定! 新たに登場するキャラクターは、にしむら氏がキャラクター設定から描き下ろしまで担当した完全オリジナル。 個性豊かな新AIキャラの詳細は、今後の情報解禁をお楽しみに!

「HAPPY RAT」サービス概要

サービス名:HAPPY RAT

提供開始日:2025年4月17日(木)

対応端末:iOS/Android

対応言語:音声入力(99言語対応)/字幕(英語表示対応)

各キャラクターの提供期間:

神田うのさん・サンシャイン池崎さん・ひょうろくさん 4月21日~、真島なおみさん 4月23日~

開発・運営:SpiralAI株式会社

公式サイト:https://the-happy-rat.com/

神田うのさん コメント

今回は私にとって初めての『アプリコラボ』をさせて頂きとてもワクワク致しました。久々のプレスコ、ナレーション収録も楽しく出来ましたし!(結構私、得意なんですよね!)私は来訪した『セレブなうさぎキャラクター』になっておりますよ!(ちなみに私は卯年です。)このような可愛くて個性的な新しい世界に参加できて、とても光栄に思います。

そしてこちらにいらして下さる皆様とキャラクターとしてお喋りできます事、今からとても楽しみです!日々の事など何でもお話してね!いつも応援して下さる皆様本当にありがとうございます。これからも沢山の楽しいことをご一緒に共有していきましょうね!

サンシャイン池崎さん コメント

今回!!!

猫界の最強のライオンのキャラクターにならせていただきました!

空前絶後のテンションかつ超絶怒涛のやさしさを兼ね備えている、まさに百獣の王にふさわしいキャラクターになってます!

このキャラクターを生み出す為に!喜び、悲しみ、叫び、驚き、怒り、様々な感情を乗せた音声をAIにぶち込みました!魂の入った唯一無二の究極のAIキャラクターが爆誕しました!全宇宙の人類に楽しんで欲しいです!

ジャーーースティス!!!!!!

ひょうろくさん コメント

今回お話を頂きまして、難しくてちょっと理解出来てなかったですが知らない事が経験出来て楽しそうだなぁと思いながら収録をさせて頂きました!キャラクターは、頭が僕で身体が魚でした。なんかこいつ見たことあるなぁとなってしまうかもしれません。内面は僕の出させて頂いたメディアを元に学習する台詞が出来ていました。

僕もどんな風になるのかまだ分かってないので自分で使ってやってみますので、一緒にAIを使ってみるきっかけにして頂けたら嬉しいです!

真島なおみさん コメント

私はロングヘアで、涙ぼくろも残していただいて、ちょっとセクシーな雰囲気があるうさちゃんバーテンダーになっていました!なおみバニーちゃんとたくさんお話してあげて欲しいです(ハート)

色んな動物になったタレントの方や、デフォルトの数匹のキャラクターがパーク内にいて、本当に動物園をまわってみるように、色んなキャラクターとお話することがすごく楽しかったです!

実際に遊んでみると暇つぶしを超えてずっと遊びたくなっちゃうほどそれぞれのキャラクターや反応が優秀でした!その人に沿ったキャラクターに学習していくそうなので、お気に入りの子を見つけて育ててみたいなと思いました。

SpiralAI株式会社について

SpiralAI株式会社は、大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発を行うスタートアップです。「遊び心」と「ワクワク感」を大切に、日本ならではの感性と技術を融合したAIづくりに取り組んでいます。日本発の感情特化型大規模言語モデル「Geppetto」を自社開発し、“おもてなし”や“キャラクター文化”といった日本の強みを活かしながら、ぬくもりのある次世代AI体験を世界に届けています。

SpiralAI株式会社

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/

