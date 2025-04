第7回　オンライン中学生英語プレゼンテーションコンテスト開催【テーマ】海外の人に紹介したい、わたしの大切なもの

株式会社レアジョブ

EdTechカンパニーの株式会社レアジョブ(以下、レアジョブ)の外国語教育支援事業を展開するグループ会社の株式会社ボーダーリンク(以下、ボーダーリンク)は、第7回オンライン中学生英語プレゼンテーションコンテストの開催をお知らせいたします。

■コンテスト概要

特設サイトはこちら :https://www.borderlink.co.jp/event/precon-jhs

ボーダーリンクでは社会貢献事業の一環として2019年度より本コンテストを開催し、好評を博しております。昨年度は全国から約400名の中学生が参加しました。

「グローバル社会でさまざまなバックグラウンドを持つ人々との共存共生のために必要な生きる力」を育むために、国籍や海外滞在歴等による参加者のカテゴリー分けをしないユニークなコンテストです。中学生ならどなたでも参加可能。ぜひご参加ください。

【テーマ】 海外の人に紹介したい、わたしの大切なもの

【対 象】 日本在住の中学生(国籍不問)

【参加費】 無料

【詳細・応募】特設サイト(https://www.borderlink.co.jp/event/precon-jhs)より事前参加登録後、期間内にプレゼンテーション動画(3分)を提出。

【参加登録】 4月21日(月)~7月6日(日)

【動画受付】 7月7日(月)~7月22日(火)

【主 催】 株式会社ボーダーリンク

【協 賛】 株式会社レアジョブ、株式会社プロンテスト

【後 援】 千葉県教育委員会、埼玉県教育委員会、神奈川県教育委員会、愛知県教育委員会

さいたま市教育委員会、川口市教育委員会、川崎市教育委員会、相模原市教育委員会

名古屋市教育委員会、東大阪市教育委員会、堺市教育委員会、岡山市教育委員会

【問合せ】 運営事務局:山内 MAIL:miyamauchi@borderlink.co.jp

【特設サイトURL】 https://www.borderlink.co.jp/event/precon-jhs(https://www.borderlink.co.jp/event/precon-jhs)

■コンテストのポイント

1.参加者の国籍・海外滞在歴などによるカテゴリー分けを一切しない、誰にでも開かれたコンテスト!

2.動画はスマートフォン・タブレット等で撮影し、簡単にLINEで送付!

3.英語力だけでなく熱意や創意工夫を評価!

4.審査員から 応募者全員へ今後の学習についてフィードバック!

株式会社ボーダーリンク 会社概要

所在地:埼玉県さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS 8F

代表者:代表取締役社長 安井 康真

U R L :https://www.borderlink.co.jp/

事業内容: 外国語講師派遣事業/語学スクール運営事業



【提供サービス】

―英語指導者派遣サービス

・ALT人材派遣サービス

https://www.borderlink.co.jp/service/alt.html

―オンライン英会話サービス

・子ども専門オンライン英会話サービス「リップルキッズパーク」

https://www.ripple-kidspark.com/

児童生徒向けオンライン英会話サービス「ボーダーリンク英会話」

https://www.edule.jp/

―英語教室関連サービス

・子ども向け英語教室「グローバルフィールド」

https://www.global-f.jp/

-英語記事メディア

・ALTがつくる英語記事学習メディア「ALTogether」

https://www.borderlink-altogether.com/



【株式会社レアジョブについて】

所在地:東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者:代表取締役社長 中村 岳

U R L :https://www.rarejob.co.jp/

事業内容:英語関連事業/資格取得支援事業/子ども・子育て支援事業

上場取引所:東京証券取引所スタンダード市場



【レアジョブグループの事業展開について】

EdTechカンパニーのレアジョブグループは、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、資格取得を支援するサービス、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。



■イメージムービー:レアジョブが描く少しだけ未来の風景

https://youtu.be/6HWoKierAYs