ポスタービジュアル解禁！ぴあ先行・WOWOW WEB会員先行受付開始！ 『xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN TOKYO』

2023年 3 月、ATEEZ の弟分としてデビューを果たした10 人組ボーイズ・グループ:xikers(サイカース)。デビュー作となった 1st ミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』は韓国国内で初動 10 万枚を超えるセールスを記録。歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動5位という成績を収め、快調なスタートを切った。また、デビューからわずか約6ヶ月で初のワールドツアー『TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER』を開催し、話題を呼んだ。同名のワールドツアーで、アメリカ、ヨーロッパに続き、オーストラリアまで訪問し、日々拡大するグローバルな影響力をアピールしている。

3月末にKアリーナ横浜で開催された『The Performance』では、日本のファン待望のメンバー10名揃ってのパフォーマンスを披露し、圧倒的な存在感を示した。今後より人気なグループになることは間違いなく、K-POP界でも目が離せない存在となるだろう。

今回の公演は、2023年10月に日本・東京と大阪で開催した初のワールドツアー以降、約1年7ヶ月振りに開催される単独コンサートとして期待が高まる中、メンバーJUNGHOON(ジョンフン)が合流したxikers初の日本単独コンサートという点でも更に意味深い。5月初めに韓国・全米5都市でのツアーを行い来日する彼らは、よりパワーアップした姿を見せるに違いない。5/31(土)、6/1(日)に開催される日本公演に期待してほしい!

今回の先行が一般発売前最後のチャンスとなるので、先行受付のスケジュール期間中のチケット確保がおすすめ!今後活躍が見逃せない彼らの最新ツアーは必見です!

本人たちからの意気込み動画コメントはXのWOWOW 音楽アカウントで投稿されているので、チェックしてほしい!https://x.com/wowow_mj/status/1911955168582881711

ワールドツアー・日本公演まで待てない方に朗報!

WOWOW公式YouTubeでオリジナルコンテンツ 『xikers DAY OFF IN TOKYO』 を独占配信中!

更に、WOWOWオンデマンドでは、「xikers DAY OFF IN TOKYO 完全版」を配信中!

【xikers】

xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、 HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、 YECHAN(イェチャン)からなる韓国ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意 味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。

2024 年 3 月に 3 枚目のミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』を発売すると、米ビルボード のメインチャート「ビルボード 200 」で自己最高位となる 73 位にチャートインし、デビューからわずか 1 年で 2 作のアルバムが同チャートの 100 位圏内にチャートイン。2024年8月にはシングル「Tsuki(Lunatiic)」で日本デビューを果たし、2025年には韓国・ソウルを皮切りに、ニューヨーク、ローズモント、アトランタ、ダラス/フォートワース、ロサンゼルスを巡るアメリカツアーを控えており、世界からいま大注目の第 5 世代ボーイズグループだ。

<xikers>

<公演情報>

xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN TOKYO

■日程:2025年5月31日(土) 開場 16:00 / 開演 17:00

2025年6月1日(日) 開場 14:00 / 開演 15:00

■会場:Stellar Ball (品川プリンスホテル マクセル アクアパーク内)

■チケット価格:12,100円(税込/1Fスタンド・2F指定)

■チケット受付

■日程:2025年 5月 31日 (土) 終演後

2025年 6月 01日 (日) 終演後

■会場:Stellar Ball (品川プリンスホテル マクセル アクアパーク内)

■参加対象者:「xikers 2025 WORLD TOUR [Road to XY : Enter the Gate] IN JAPAN」 のチケットを

お持ちの日本公式ファンクラブ有料会員の方

※詳細は後日、xikers JAPAN OFFICIAL SITE (https://xikers-official.jp/)にてご案内いたします。