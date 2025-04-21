上質なひとときを叶える、新緑と水辺のガーデンレストラン『AQCUA GRILL GARDEN』が茨城県ひたちなか市にNEW OPEN！

株式会社長寿荘

緑豊かな木々と水面が美しい街中のオアシス『ホテルクリスタルパレス(茨城県ひたちなか市／副総支配人:大薗達也／客室数:100)』では、ホテル内のガーデンデッキを利用した夏秋限定のアウトドアレストラン『AQCUA GRILL GARDEN（アクアグリルガーデン）』を、2025年4月21日（月）にオープンいたします。

こだわりの食材をコース仕立てとBBQスタイル、選べる2つのスタイルで楽しめます。さらに毎週末は水上ステージで心地よいメロディを奏でる、ライブ演奏を開催いたします。ホテルクオリティのアウトドアレストランで、特別なひと時をお過ごしください。

AQCUA GRILL GARDEN（アクアグリルガーデン）

営業日

2025年4月21日（月）～2025年10月末日

営業時間

平日 11:30-13:30 L.O. ／ 17:30-20:30 L.O.

土日祝 11:30-20:30 L.O.

Course Menu -コースメニュー-

・ランチテラスコース【全6品】お一人様 3,500円（税サ込）

・テラスライトコース【全6品】お一人様 4,000円（税サ込）

・テラススタンダードコース【全8品】お一人様 5,000円（税サ込）



BBQ Menu -BBQメニュー-

・ランチBBQコース【全7品】お一人様 3,500円（税サ込）

・BBQライトコース【全8品】お一人様 4,000円（税サ込）

・BBQスタンダードコース【全9品】お一人様 5,000円（税サ込）



Course+BBQ Menu -コース＋BBQメニュー-

・テラス＆BBQ デラックスコース【全10品】お一人様 6,000円（税サ込）

・テラス＆BBQ トップシェフコース【全11品】お一人様 10,000円（税サ込）※飲み放題付

▼メニュー詳細は下記よりご覧いただけます

https://www.hotel-crystal.co.jp/news/6306/

▼WEB予約はこちら

https://forms.gle/5REXGhuWfnFef8RRA

(https://forms.gle/5REXGhuWfnFef8RRA)

ホテルクリスタルパレスについて

茨城の観光名所である大洗、阿字ヶ浦、ひたち海浜公園などの近接に位置し、水戸からのアクセスも容易な立地にあるホテルクリスタルパレス。緑豊かな丘の上に立つシンボルの「天使の教会」をはじめ、充実した施設でごゆっくりおくつろぎいただけます。また、ご利用目的に合わせてゲストルーム、レストラン、会議室や宴会場等をご用意し、きめ細やかなおもてなしで皆様をお迎えいたします。

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

HP：https://www.hotel-crystal.co.jp

Facebook：https://www.facebook.com/crystalpalace.ibaraki

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_crystalpalace

Twitter：https://twitter.com/crystal_ibaraki

公式LINE：https://lin.ee/3V9u0CL (初回友達特典）

株式会社長寿荘(CHOJUSO GROUP)について

株式会社長寿荘(本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司)は、創業70年以上を誇る経験と実績を元に、茨城県内に5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXEPERIENCE-関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域そして県外・海外からのお客様、グループスタッフと、すべての関わる人を笑顔にするために何が出来るかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

《株式会社長寿荘グループホテル一覧》

ホテルテラスザガーデン水戸 (副総支配人：冨山貴純 客室数：164)

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20 (水戸駅南口直結) TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3 (JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1Ｆ TEL 029-275-1111

HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/