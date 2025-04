童話劇『青い鳥』から着想を得た、希望を追い求める物語。新イベント「青い鳥の季節」を2025年4月21日（月）16:00より開始

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.(本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州)の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(以下Sky)は、期間限定イベント「青い鳥の季節」を2025年4月21日(月)16:00より開始することをお知らせします。本イベントは7月7日(月)15:59まで開催されます。

「青い鳥の季節」は時代を越えるモーリス・メーテルリンクの童話劇『青い鳥』に着想を得た、Sky初のイベントです。新たな季節と一緒にあの愛すべき精霊一家が帰ってきます。

本イベントでは、一家の幼子が悲しみに飲み込まれてしまいます。悲しみに暮れる幼子の沈んだ心からどう重荷を取り除けばいいのかは誰にもわかりません。ですが物知りな祖母がとあるお話、悲しみを癒す力を持つ生き物とされる青い鳥の伝説を思い出すところから物語は始まります。

星の子どもたちは幼子に悲しみを癒す力があるとされる伝説の青い鳥を探す手助けを求められるようです。以前青い鳥を見たことがあるという幼子の家族と共に伝説の青い鳥を探す旅が始まります。それぞれの地であなたは、鳥を探すだけでなく、誰かの痛みをまっすぐに見つめ寄り添うことの大切さをも見出していくでしょう。

「青い鳥の季節」では精霊たちから新たな感情表現を教わり、それぞれが運ぶ季節を反映したバラエティに富んだアイテムを手に入れることができます。今回はケープ、装い、帽子、ブーツに加え、2種の究極の贈り物も登場します。

物語の最後には、あなたが期待していたものとは異なるかもしれませんが、きっと、何かが新たに紐解かれるでしょう。一つ一つ招待を受けて進めていく季節の旅で、より近くで見つめ、より深く耳を傾けた先で見つかる最大の宝物は予想外のものかもしれません。さて、あなたはそれに気付くことができるでしょうか?

■ 「青い鳥の季節」概要

期間:2025年4月21日(月)16:00~7月7日(月)15:59

場所:各エリア

イベント詳細につきましては、下記の公式ブログ、トレーラーをご覧ください。

公式ブログ:https://www.thatskygame.com/ja/news/chasing-the-blue-bird-a-new-season-in-sky

公式トレーラー:https://youtu.be/OjT3DHC5dsw?si=TKJi1v_JSeP7kyok

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億7千万を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

