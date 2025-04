ÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¥«ー¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡¡¡ÖLOSS IS MORE GIN ¡×Êì¤ÎÆü¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社LOSS IS MORE

まだ使える廃棄・非活用素材を産んでしまう事業者と、優れたモノ作りをする事業者を結びつけ、社会に彩りを与えるプロダクトやサービスに生まれ変わらせるためのアップサイクル コレクティブである株式会社LOSS IS MORE(本社:岩手県紫波郡紫波町 、代表取締役CEO:小川翔大以下、「LOSS IS MORE」)は、人気プロダクト「LOSS IS MORE GIN」の母の日用ギフト商品の発売をお知らせします。



写真:「LOSS IS MORE GIN」母の日ギフトセット 5,500円(税込・送料別)



LOSS IS MORE GIN 母の日ギフトセットは、「LOSS IS MORE」の第一弾プロダクトとして人気を博す、毎年5月の母の日に多く廃棄されてしまう生花「カーネーション」などロスフラワーを使用した、花香るスパイシーなクラフトジン「LOSS IS MORE GIN」と、同じく廃棄されてしまう予定だったカーネーションをドライブーケに加工し、ギフトセットとして販売する新商品です。

4月19日より「LOSS IS MORE」公式ECサイト( https://shop.lossismore.jp/ )、公式ショップ「LOSS IS MORE コンセプトショップ&カフェ」にて販売を開始いたします。

- 「LOSS IS MORE GIN」 誕生の背景

大量に廃棄される生花を有効利用したいという問題意識を持った岩手県内の生花店「田村フローリスト」の想いが、「LOSS IS MORE」メンバーの一人である“食のクリエイティブディレクター”井上豪希のプロデュースによって東京の蒸留ベンチャー「エシカル・スピリッツ」と結びつき、「LOSS IS MORE GIN」が誕生しました。

- ロスフラワー×クラフトジン「LOSS IS MORE GIN」

「廃棄されてしまうカーネーションを、ジンへ。」

ロスフラワー(廃棄されてしまうお花の呼称)を、花の“香り”を活かしながら、消費期限のない蒸留酒(クラフトジン)に生まれ変わらせました。

毎年5月の「母の日」が終わると大量に捨てられてしまう“カーネーション”を主役に、恒常的にロスが発生しているロスフラワーをブレンドし、合計3種類 (カーネーション、バラ、ユリ)のロスフラワーを使用し蒸留しました。ロスフラワーを提供してくれた岩手県の生花店「田村フローリスト」サスティナブルなクラフトジンを作り続けているエシカル・スピリッツをパートナーに迎え、素敵なクラフトジンが完成しました。

商品名 :『LOSS IS MORE GIN』

品目 :スピリッツ(ジン)

アルコール度数:47%

容器 :375ml瓶

原料原産地名 :原料アルコール(茨城県製造)、粕取焼酎(岩手県製造)

ボタニカル :ジュニパーベリー、コリアンダーシード、ローズマリー、アンジェリカルート、オリスルート、ピンクペッパー、カフィアライムリーフ、薔薇、カーネーション、甘夏の花、金木犀、ラベンダー、ユーカリ、パチュリ、ユリ