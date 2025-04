大人気ブランド 【GRAN EGOIST】がドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて発売決定!!　あの伝説のイベントも開催決定!!

株式会社GTカップル・家族で着用できるY2Kブランド(サングラス、アクセサリーはモデル私物)

最新のトレンドやプリントギミックを取り入れたGRAN EGOISTならではの洗練された商品を多数展開。カップルでシェアしたりあえて違うサイズを選んでみたり自由な発想でコーディネートができるブランドです。

昨年、要望の多かったキッズサイズも今季展開するので家族・親子でもお楽しみいただけます。

ドン・キホーテ公式Xにて近日、リポストキャンペーンやイベント情報など告知します。

ドン・キホーテ公式X :https://twitter.com/donki_donkiドン・キホーテ公式Xアピタ・ピアゴ公式X :https://x.com/apita_piago_unyアピタ・ピアゴ公式X

現在GALブーム再燃も相俟って当時EGOISTを着用されていた方にまた着用してもらいたい、若い女の子達にも知ってもらい着用してもらいたい、彼氏彼女一緒に着用してもらいたい、家族みんなで仲良く着用してもらいたいというY2Kシミラールック提案商品になっておりサイズに関してもユニセックス商品になってます。

夏物第二弾として浴衣・甚平も発売予定です。今年もGRAN EGOISTから目が離せません!!

GRAN EGOIST 販売記念イベント開催

人気モデルの『瀬戸ももあ』とテレビやネット等で取り上げられて大きな反響を巻き起こした

小学生ギャルモデル『KOGYARU』ゆなち・りゅあがドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ発売を

記念してサイン&写メ会インベント開催!!

■イベント参加方法

イベント当日9時より開催店舗にて参加券をお渡しします。

対象店舗にてGRAN EGOIST対象商品を税込8.000円以上ご購入のレシートをお持ちのお客様、

先着各部100枚参加券をお渡しします。

*8.000円(税込)ごとに1枚となります。

対象商品ご購入のレシートをご持参ください。

*参加券がなくなり次第、受付終了となります。

■イベント内容

(サイン) 色紙またはお客様私物に1回

( 撮影 ) お客様スマホによる集合撮影1回

egg専属モデル:瀬戸ももあKOGYARU:ゆなちKOGYARU:りゅあ

■イベント開催店舗

会場:MEGAドン・キホーテUNY西大和店 2階 特設会場

日時:2025年5月24日(土)1部11:00~ 2部14:00~ 列が途切れ次第終了

出演:瀬戸ももあ・KOGYARUゆなち・りゅあ

レシート対象店舗:MEGAドン・キホーテUNY西大和店MEGAドン・キホーテUNY精華台

対象期間:4月26日~イベント終了まで

対象商品:GRAN EGOIST対象商品&イベント限定商品

会場:アピタ名古屋空港店 アピタ2階 特設会場

日時:2025年5月25日(日)1部11:00~ 2部14:00~ 列が途切れ次第終了

出演:瀬戸ももあ・KOGYARUゆなち・りゅあ

レシート対象店舗:アピタ名古屋空港店アピタ名古屋北店

対象期間:4月26日~イベント終了まで

対象商品:GRAN EGOIST対象商品&イベント限定商品

◆商品ラインアップ

Size M/L/LL

ダッコクマTシャツアップリケロゴTシャツメルティハートTシャツ

総柄ロゴTシャツハートクマポロシャツヒョウ柄ショートパンツ

◆キッズ商品ラインアップ

メルティハートキャップワンポイントキャップバラ刺繍ハットハートクマ刺繍ハット

Size 120/140/160

ダッコクマTシャツアップリケロゴTシャツメルティハートTシャツ

ファーバックチャームベアチャーム

GRAN EGOISTは限られたドン・キホーテ アピタ・ピアゴでの取扱い店舗のみの販売となります。

ドン・キホーテ店舗一覧アピタ・ピアゴ店舗一覧EGOISTのブランドの由来と始まり

由来は"わがまま" "利己主義" 誰にも媚びない芯のある女の子のブランド

始まりは1994年に鬼頭一弥が株式会社エゴイストを創業。

1999年、渋谷109にショップをオープン。

森本容子や中根麗子といったカリスマ店員によって驚異的な売上で成長。

EGOIST OFFICIAL :https://egoist-store.jpEGOIST OFFICIAL ONLINE SHOPegoist official :https://www.instagram.com/egoist_official/egoist official instagramEGO GAL channel :https://www.youtube.com/channel/UC8liczcHNrmaI6Bwb09ReZQEGOIST公式You TubeTik Tok :https://www.tiktok.com/@egoist_official_?lang=ja-JPEGOIST公式Tik TokGRAN EGOIST 総柄プリントTシャツ■MODEL

女性:tomo / 男性:yusuke

親子からカップルなど男女問わず幅広い層に支持のあるオリジナルブランドLEHUAを展開 素敵なライフスタイル発信する。

tomo :https://www.instagram.com/lehua__tomo?igsh=YmExc2JjMmtoZGZjtomo instagramyusuke :https://www.instagram.com/lehua_yusuke?igsh=b3F1ZTdqcG16cDds&utm_source=qryusuke instagram株式会社GT

今回GRAN EGOISTの企画生産まで行ってますが、弊社は主力ブランドを5ブランド持ちアパレルから靴までトータルで企画生産している会社です。大手有名ショップやセレクトショップの製品企画からプロデュースし製品の生産までしております。他社様ブランドとコラボ企画やイラストレーターとのコラボ企画なども行っております。