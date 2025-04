¡Ú¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¥Ûー¥à¡ÛÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤È¤Î½é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡ã4·î23Æü(¿å)¡ä

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は、イギリスのケンブリッジ大学とのコラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて4月21日(月)12:00(正午)より公開、4月23日(水)より全国発売いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )

800年以上の歴史を持ち、世界最高レベルの名門大学ケンブリッジ大学とSNIDEL HOMEとの初のブランドコラボレーション!

今回のコレクションではケンブリッジ大学図書館、美術館に所蔵されているフランスが生んだ印象派の画家クロード・モネが描いた「春」や、フランスの画家であるアントワーヌ・ベルジョンの静物画をアレンジしたフラワー柄、16-17世紀のイギリスで活躍した地図製作者、ジョン・スピードによる地図にフィーチャー。

ケンブリッジ大学の伝統や英知への探求心、長い歴史から大切に蓄積された豊富な大学図書館と美術館のアーカイブにSNIDEL HOMEのビンテージ感あふれるデザインのルームウェアやスクールライクなデザインを加え、洗練された過去と現代を融合させたリラックス・スタイルをご紹介いたします。

LINE UP

【University of Cambridge】ニットカーディガン

価格:9,680円

カラー展開:WHT,YEL,PNK

【University of Cambridge】ポロニットプルオーバー

価格:7,920円

カラー展開:WHT,YEL,PNK

スクールテイストデザインを落とし込んだ、春夏に似合う明るいカラーリングのニットシリーズ。

胸元にケンブリッジ大学のエンブレムとロゴ刺繍をデザインしました。

カーディガンには制服ライクなゴールドのボタンを配し、フロントポケット付きの長めの丈感なのでボトムスを選ばず着用していただけます。

プルオーバーはポロ衿でトレンド感をミックスしたデザイン。

ワンマイルウェアとしてもロングシーズン着回せるアイテムです。

【University of Cambridge】開襟シャツ

価格:8,580円

カラー展開:LBEG,LBLU,FLOWER

【University of Cambridge】ショートパンツ

価格:3,930円

カラー展開:LBEG,LBLU,FLOWER

【University of Cambridge】ロングパンツ

価格:8,580円

カラー展開:LBEG,LBLU,FLOWER

【University of Cambridge】Tshirt

価格:5,940円

カラー展開:LPNK,LBLU,FLOWER

ケンブリッジ大学図書館、美術館が所蔵する歴史的なアートやクリエイティブをプリント柄に落とし込んだ、さらりとした生地を使用したスペシャルなルームウェアシリーズ。

レースパイピングが上品な開襟シャツは、後ろ裾を長くした抜け感シルエットにデザイン。

Tシャツにはそれぞれの作品のロゴを入れ、肌触りが柔らかく滑らかな着心地が特徴です。

パンツにはレースパイピングとタッセルのウエスト紐を付けエレガントな雰囲気に仕上げました。

【University of Cambridge】ワンピース

価格:12,100円

カラー展開:LBEG,LBLU,FLOWER

レースパイピングが上品なカップインワンピースは、バスト下に切り替えを入れた落ち着きのあるフレアシルエット。肩から胸元にあしらった大きなフリルがポイントです。

【University of Cambridge】パイルカットSETUP

価格:10,780円

カラー展開:OWHT,LPNK,NVY

ケンブリッジ大学のロゴをジャガードで表現した、柔らかなパイル素材のセットアップ。

トリムラインがスポーティなTシャツと、トレンドのランニングショーツ風デザインを施したショートパンツのセット。接触冷感素材なので、肌に触れるとひんやりと涼やかな着心地が楽しめます。

【University of Cambridge】ハンドタオル

価格:2,420円

カラー展開:LBEG,LBLU,FLOWER

コットン100%の優しい肌触りのハンドタオル。

それぞれ額縁のような縁取りと大きなロゴ刺繍を添えた印象的なデザインに仕上げました。

発売について

商品一覧ページ公開日:4月21日(月)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

<ONLINE STORE発売日>

2025年4月23日(水)12:00 (正午)

・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉

・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉

・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉

・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉

<全国直営店発売日>

2025年4月23日(水)

・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉

アート作品について

■クロード・モネ 「春」

Springtime by Claude Monet, 1886, Oil on canvas, 64.8 x 80.6 cm, PD.2-1953, The Fitzwilliam Museum, Cambridge

■アントワーヌ・ベルジョン

Flowers in a vase which stands on a ledge by Antoine Berjon, 51.5 x 32.7 cm, PD.191-1973, The Fitzwilliam Museum, Cambridge

■ジョンスピード

ケンブリッジ大学図書館のマップ部門は130万点以上に及ぶ15世紀から現代に至るまでの世界各地の地図を所蔵しています。地図帳、俯瞰図、地名集、地図学文書などの所蔵コレクションに加え、新旧様々な資料の収集を続けています。

ケンブリッジ大学について

「UNIVERSITY OF CAMBRIDGE」

1209年、イギリスのケンブリッジで設立。ニュートンやダーウィンなど、学問の歴史や社会に大きな変革をもたらした著名人を多数輩出する。

SNIDEL HOMEについて

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/

(C) University of Cambridge is a registered trademark and is used under lincence. All rights reserved.