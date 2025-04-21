¡Ú¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¥Ûー¥à¡ÛÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤È¤Î½é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡ã4·î23Æü(¿å)¡ä

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Springtime by Claude Monet, 1886, Oil on canvas, 64.8 x 80.6 cm, PD.2-1953, The Fitzwilliam Museum, Cambridge
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Flowers in a vase which stands on a ledge by Antoine Berjon, 51.5 x 32.7 cm, PD.191-1973, The Fitzwilliam Museum, Cambridge
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