【サステナブルな食品素材】食品に食感、風味、機能性、物性変化を付与する食品素材を、ifia JAPAN 2025にて紹介します
昭光通商株式会社
▽ifia JAPAN 2025 [アイフィア・ジャパン] 第30回 国際食品素材／添加物展・会議(https://www.ifiajapan.com/)
昨年の展示会会場の様子
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128571/table/11_1_300c779361f5ce2f705ba6e05a1fc588.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128571/table/11_2_252ffb73b4d4953e97080e6651f2b334.jpg ]
昭光通商株式会社
会社名 昭光通商株式会社
昭光通商株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邉 健太郎、以下昭光通商）の化学品本部・食品グループは、東京ビッグサイトで2025年5月21日(水)～23日(金)の期間開催されるifia JAPAN 2025 [アイフィア・ジャパン] 第30回 国際食品素材／添加物展・会議へ出展します。
■機能性を持ち、かつサステナブルな食品素材の紹介
昭光通商は、メーカーとの強いパートナーシップとバラエティに富む商材の取り扱いに強みがあり、酵母やシリアル類などの食品素材やアミノ酸をはじめとする食品添加物素材、コラーゲンなどの機能性食品素材を数多く国内外から調達しお客さまへ提供しています。今回の展示会では、食品に食感、風味、機能性、物性変化を付与する食品素材をご紹介します。クリーンラベル商品の企画に、ぜひご検討下さい。
参加登録無料、会場でお待ちしております。
No・ゾーン 1642
▽ifia JAPAN 2025 [アイフィア・ジャパン] 第30回 国際食品素材／添加物展・会議(https://www.ifiajapan.com/)
▽当社情報(https://www.ifiajapan.com/40350)
▽事前の参加登録はこちらからおねがいいたします。(https://f-vr.jp/fcn/ifia/)
昨年の展示会会場の様子
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128571/table/11_1_300c779361f5ce2f705ba6e05a1fc588.jpg ]
■ifia JAPAN 2025 [アイフィア・ジャパン]について
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128571/table/11_2_252ffb73b4d4953e97080e6651f2b334.jpg ]
昭光通商株式会社
会社名 昭光通商株式会社
住所 東京都港区芝浦三丁目1番1号 田町ステーションタワーN 31階
代表者名 代表取締役社長 渡邉 健太郎
設立 1947年５月
海外拠点 中国、韓国、台湾、タイ
URL https://www.shoko.co.jp/