ベルトラ、2025年GWの人気海外旅行先ランキングを発表

ベルトラ株式会社

現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉)は、ゴールデンウィーク（2025年4月26日～5月6日）の予約数に基づく人気海外旅行先ランキングを発表いたしました。

2025年GW 海外渡航先予約数ランキング（2025年4月21日時点）

海外渡航先として王道のハワイのほか、昨年のGWに続き、オーストラリアやタイがベスト3を維持する結果となりました。昨年パリでオリンピックが開催されたフランスは4位にランクアップ。

また、昨年に比べ順位を大きく上げたのが、昨年11月に入国ビザが免除された中国です。今年の12月31日まではビザの免除が発表されているので今が訪れるチャンスです。

TOP3エリア 直前でも予約できる！人気のアクティビティをご紹介

※ツアー料金の日本円の価格は4/18現在のレートで計算

１位：ハワイ/オアフ島

伝統ルアウ＆ハワイアンショー「ワイキキ・スターライト・ルアウ」フラ&ファイヤーダンスの本格ディナーショー ＜ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ＞

ハワイの夜を代表する伝統的な宴「ルアウ」を体験！有名な一流ホテル、ヒルトンにある開放的な会場で南国気分漂うディナーショーです。歓迎セレモニーから始まり、華やかなフラダンスや生演奏、文化体験に伝統料理のビュッフェなど、多国籍のお客様と一緒にお楽しみください。

価格：＄193.72～（\27,582～）

詳細：https://www.veltra.com/jp/hawaii/oahu/a/10412(https://www.veltra.com/jp/hawaii/oahu/a/10412?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2025_ac1&sid=1526&cid=gw2025_ac1)

２位：オーストラリア

世界遺産グリーン島クルーズ エコアドベンチャー シーウォーカー付きプランあり＜1日／日本語スタッフ乗船＞

ケアンズから高速カタマラン船で約45分！グレートバリアリーフに浮かぶグリーン島を日帰りで訪れます。グラスボトムボート乗船またはシュノーケリングセットレンタルのいずれかひとつを選べるエコアドベンチャープランです。多彩なグリーン島を1日で満喫いただけます。

価格：AUD122.00～（\11,095～）

詳細：https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/156670(https://www.veltra.com/jp/oceania/australia/cairns/a/156670?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2025_ac2&sid=1526&cid=gw2025_ac2)

３位：タイ

GW限定プランあり！アユタヤ遺跡＋フォトジェニック観光ツアー ピンクのガネーシャ＋ワットパクナム＋象乗り＋水上マーケット＋ナイトマーケット＜1日／日本語／昼食＞

アユタヤ遺跡観光とインスタ映えスポットとして人気のワットパクナム＆ピンクのガネーシャを訪れるツアー。個人では行きづらいバンコクの人気観光スポットを一度に回ることができます。アユタヤ遺跡観光ではメインの遺跡3ヵ所へご案内＆遺跡を見ながらの象乗りも体験いただけます。

価格：THB3,735～（\15,947～）

詳細：https://www.veltra.com/jp/asia/thailand/bangkok/a/160813(https://www.veltra.com/jp/asia/thailand/bangkok/a/160813?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2025_ac3&sid=1526&cid=gw2025_ac3)

番外編！急上昇エリア・中国

1日で三大世界遺産を巡る！八達嶺万里の長城＋頤和園＋明の十三陵定陵＜人気の春餅宴の昼食／日本語ガイド／ホテル送迎＞

北京三大遺産「八達嶺万里の長城」「頤和園」「明の十三陵・定陵」を訪れるツアー。1日で効率良く見学でき、昼食は康陵村にて趣溢れるオリジナルの春餅宴をお楽しみいただけます。

価格：CNY709.00～（\13,829～）

詳細：https://www.veltra.com/jp/asia/china/beijing/a/18504(https://www.veltra.com/jp/asia/china/beijing/a/18504?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2025_ac4&sid=1526&cid=gw2025_ac4)

★まだ間に合う！人気エリアの直前予約ができるアクティビティはこちら(https://www.veltra.com/jp/newsletter/1490/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2025_newsletter&sid=1526&cid=gw2025_newsletter)から！

■ベルトラについて

ベルトラは旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。

現地ツアー数：約20,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,800社

取り扱い国数：150カ国 / 会員：約285万人 / 参加体験談：約610,000件

URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=gw2025_top&sid=1526&cid=gw2025_top)