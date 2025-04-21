【MoMA Design Store】ゴールデンウィークセール開催！

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムショップ、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、表参道ストアとオンラインストアで「Golden Week Sale」を開催します。世界中から厳選したグッドデザインが今だけのスペシャルプライスに。なくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。

株式会社ロフト

MoMA Design Store 表参道

30％Off Select Designs

アーティストプロダクトや夏に活躍しそうなアウトドアアイテムが、今だけのスペシャルプライスに。

＜詳細＞

・開催期間：2025年4月26日（土）～

2025年5月6日（火）まで

・割引率 ：30％オフ（対象商品）

・販売店舗：MoMA Design Store 表参道

・場所 ：東京都渋谷区神宮前5-10-1

GYRE 3F

・定休日 ：年中無休（GYREビルに準ずる）

・営業時間：11:00-20:00

＜セール商品一例＞

ナタリー・ドゥ・パスキエ： Freddo フレーム付ポスター：\60,500(税込) →30％OffAvocado ベース グリーン：\8,800(税込) → 30％Offアミーゴ アウトドア ラウンジチェア サンシールド ネイビー x ライラック： \41,800(税込) → 30％Off

MoMA Design Store オンラインストア

15％Off Select Designs

600点以上のセール商品がラインナップ！

＜詳細＞

・開催期間：2025年4月24日（木）午前11時 ～ 2025年5月8日（木）午前11時まで

・割引率 ：15％オフ（対象商品）

・販売店舗：MoMA Design Store オンラインストア

・URL ：https://www.momastore.jp/shop/r/r1010

＜セール商品一例＞

MoMA スカイアンブレラ：\9,130(税込) → 15％OffBodum Pavina ダブルウォールグラス ミディアム 4個セット：\6,435(税込)→ 15％OffBaggu ベビーバッグ Keith Haring Flower：\2,310(税込) → 15％Off

※店舗によりセール対象商品が異なります。

※なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

MoMA Design Store :https://www.momastore.jp/shop/default.aspx今すぐオンラインストアをチェック！

About MoMA Design Store

MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館（MoMA）の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。

1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、

20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストア、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

MoMA Design Store :https://www.momastore.jp100点以上の春の新商品が入荷！Instagram :https://www.instagram.com/momastorejapan/Facebook :https://www.facebook.com/momadesignstorejapanX :https://x.com/momadesignstore