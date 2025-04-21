BBQ DAYS 市川コルトンプラザ「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！
LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ichikawa/reserve
★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン
１人前大人10名様以上での平日ご予約限定！
大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！
５１００円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）
＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞
＊土日祝日の特別手ぶらプランもご用意しています。
▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ichikawa/reserve
＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。
＊予告なく終了する場合があります。
https://bbqdays-ichikawa.com/
施設概要
○所在地：〒272-0015 千葉県市川市鬼高１丁目１－１ 市川コルトンプラザ屋上(https://maps.app.goo.gl/YBS8HUXUoMqLXkvJ6)
○アクセス：JR本八幡駅から無料シャトルバス利用
＊１階＜黄色ゾーン＞のエレベーターから屋上直通
○収容人数：最大152名
○営業期間：2025年4月26日（土）～10月19日（日）
営業時間
○平日
第1部 13:00～16:30
第2部 17:30～21:30
○土日祝
1部 11:00～14:00
2部 15:00～18:00
3部 19:00～22:00
雨や日差しも防げる天幕つき！
https://bbqdays-ichikawa.com/
基本利用料金
○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料
○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料
＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
「BBQ DAYS 市川コルトンプラザ」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．屋上の非日常空間！ 開放的な屋上でのBBQ体験
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう
https://bbqdays-ichikawa.com/
この春
市川コルトンプラザ屋上のBBQスポットで
気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？
https://bbqdays-ichikawa.com/
予約／詳細／お問い合わせ
○店舗公式サイト：https://bbqdays-ichikawa.com/
○電話番号：050-1724-0988
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS 市川 Instagram
https://www.instagram.com/bbqdays_ichikawa/
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA
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