JR 両国駅 目の前「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで5000円の団体限定プランをはじめました！！

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LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）




https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve


★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン


１人前大人３0名様以上での平日ご予約限定！



大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！


５４００円（税込）→　特別価格５０００円（税込）



＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞



▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve



＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。


＊予告なく終了する場合があります。





https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve


施設概要


○所在地：(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)東京都墨田区横網1-3 両国駅広小路(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



○アクセス：JR両国駅から徒歩1分


○収容人数：130名以上(130名を超える団体のご予約はお電話にてご相談ください)


○営業期間：2025年3月8日（土）～10月13日（月・祝）



営業時間


○平日：


第1部 12:30～16:30


第2部 17:30～21:30


○土日祝：


第1部 11:00～14:00


第2部 15:00～18:00


第3部 19:00～22:00



真横には両国国技館！


https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve


基本利用料金


○平日：大人1,900円 / 小学生900円 / 幼児無料


○土日祝：大人2,100円 / 小学生1000円 / 幼児無料


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ DAYS 両国」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な空間！ 両国の街並みを眺めながらBBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう


https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve



この春


両国の大人気BBQスポットで


気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？





https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve



予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト：https://bbqdays-ryogoku.com/


○電話番号：050-3503-5959



#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS 両国 Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays.ryogoku/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA





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