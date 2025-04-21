津田沼ビート屋上「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

写真拡大 (全9枚)

LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）



https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsudanuma/reserve

★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン


１人前大人10名様以上での平日ご予約限定！



大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！


５１００円（税込）→　特別価格４５００円（税込）



＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞



＊土日祝日の特別手ぶらプランもご用意しています。


▶︎プラン詳細／予約ページを確認する◀︎(https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsudanuma/reserve?utm_source=litlink)
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsudanuma/reserve



＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。


＊予告なく終了する場合があります。




https://bbqdays-tsudanuma.com/


施設概要


○所在地：〒274-0825 千葉県船橋市前原西２丁目１９－１ 津田沼ビート屋上(https://maps.app.goo.gl/AHTJSsY15QhmQfge6)



○アクセス：JR津田沼駅から徒歩5分


○収容人数：最大192名


○営業期間：2025年4月4日（金）～10月26日（日）



営業時間


○平日：


第1部 12:30～16:30


第2部 17:30～21:30


○土日祝：


第1部 11:00～14:00


第2部 15:00～18:00


第3部 19:00～22:00



雨も日差しも防いじゃう天幕つき！


https://bbqdays-tsudanuma.com/


基本利用料金


○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料


○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ DAYS 津田沼ビート」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な屋上空間！ 津田沼ビートの屋上で非日常BBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう


https://bbqdays-tsudanuma.com/



この春


津田沼の大人気BBQスポットで


気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？





https://bbqdays-tsudanuma.com/



予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト：https://bbqdays-tsudanuma.com/


○電話番号：050-3145-8385




#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS 津田沼 Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays__tsudanuma/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA




#津田沼 BBQ手ぶら　#津田沼 バーベキュー　#BBQ　#津田沼　BBQ　持ち込みOK　#津田沼 パルコ #BBQ　津田沼 予約　#津田沼 貸切　#津田沼 BBQ 雨　#BBQDAYS　#津田沼 飲み放題 #津田沼　女子会　#津田沼 宴会　#津田沼 ファミリー　#津田沼 学生　#津田沼 屋上 #津田沼ビート #津田沼