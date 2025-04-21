川崎市：「BBQ DAYS 新百合ヶ丘エルミロード」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！
LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）
https://bbqdays-shinyurigaoka.com/
★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン
１人前大人３0名様以上での平日ご予約限定！
大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！
５１００円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）
＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞
▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-shinyurigaoka/reserve
＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。
＊予告なく終了する場合があります。
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-shinyurigaoka/reserve
施設概要
○所在地：神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 小田急新百合ヶ丘エルミロード屋上(https://maps.app.goo.gl/vFNffaLHJ7KWyYqt5)
○アクセス：小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩1分
○収容人数：最大196名
○営業期間：2025年4月12日（土）～10月26日（日）
営業時間
○平日：
第1部 12:30～16:30
第2部 17:30～21:30
○土日祝：
第1部 11:00～14:00
第2部 15:00～18:00
第3部 19:00～22:00
雨も日差しも防いじゃう天幕つき！
https://bbqdays-shinyurigaoka.com/
基本利用料金
「BBQ DAYS 新百合ヶ丘エルミロード」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．駅徒歩1分の好立地！ 屋上で開放的なBBQ体験
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう
https://bbqdays-shinyurigaoka.com/
この春
新百合ヶ丘の大人気BBQスポットで
気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？
https://bbqdays-shinyurigaoka.com/
予約／詳細／お問い合わせ
○店舗公式サイト：https://bbqdays-shinyurigaoka.com/
○電話番号：050-1720-8410 ※ご利用は事前予約制です
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS 新百合ヶ丘 Instagram
https://www.instagram.com/bbqdays_shinyuri/
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA
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