川崎市：「BBQ DAYS 新百合ヶ丘エルミロード」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）

https://bbqdays-shinyurigaoka.com/

★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン

１人前大人３0名様以上での平日ご予約限定！

大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！

５１００円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）

＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞

▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎

https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-shinyurigaoka/reserve

＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。

＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。

＊予告なく終了する場合があります。

施設概要

https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-shinyurigaoka/reserve

○所在地：神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 小田急新百合ヶ丘エルミロード屋上(https://maps.app.goo.gl/vFNffaLHJ7KWyYqt5)

○アクセス：小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩1分

○収容人数：最大196名

○営業期間：2025年4月12日（土）～10月26日（日）

営業時間

○平日：

第1部 12:30～16:30

第2部 17:30～21:30

○土日祝：

第1部 11:00～14:00

第2部 15:00～18:00

第3部 19:00～22:00

雨も日差しも防いじゃう天幕つき！https://bbqdays-shinyurigaoka.com/

基本利用料金

「BBQ DAYS 新百合ヶ丘エルミロード」の魅力

１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要

2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる

3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供

4．駅徒歩1分の好立地！ 屋上で開放的なBBQ体験

5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能

BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろうhttps://bbqdays-shinyurigaoka.com/

この春

新百合ヶ丘の大人気BBQスポットで

気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？

https://bbqdays-shinyurigaoka.com/

予約／詳細／お問い合わせ

○店舗公式サイト：https://bbqdays-shinyurigaoka.com/

○電話番号：050-1720-8410 ※ご利用は事前予約制です

#BBQ DAYS 総合HP

https://bbqdays.jp/

＃BBQ DAYS 新百合ヶ丘 Instagram

https://www.instagram.com/bbqdays_shinyuri/

#BBQ DAYS 公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA

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