吉祥寺パルコ屋上「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

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LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）



https://bbqdays-kichijoji.com/


★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン


１人前大人１0名様以上での平日ご予約限定！



大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！


５１００円（税込）→　特別価格４５００円（税込）



＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞



▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-kichijoji-parco/reserve



＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。


＊予告なく終了する場合があります。





https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-kichijoji-parco/reserve


施設概要


○所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目5－1 吉祥寺パルコ屋上(https://maps.app.goo.gl/388Txycpe9pUSjZ26)



○アクセス：JR吉祥寺駅から徒歩2分


○収容人数：最大192名


○営業期間：2025年4月12日（土）～10月13日（月・祝）



営業時間


○平日：


第1部 12:30～16:30


第2部 17:30～21:30


○土日祝：


第1部 11:00～14:00


第2部 15:00～18:00


第3部 19:00～22:00



雨も日差しも防いじゃう天幕つき！


https://bbqdays-kichijoji.com/


基本利用料金


○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料


○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ DAYS 吉祥寺パルコ」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な屋上空間！ 吉祥寺の街並みを眺めながらBBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう


https://bbqdays-kichijoji.com/



この春


吉祥寺の大人気BBQスポットで


気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？





https://bbqdays-kichijoji.com/



予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト：https://bbqdays-kichijoji.com/(https://bbqdays-kichijoji.com/)


○電話番号：050-3503-5008 ※ご利用は事前予約制です




＃BBQ DAYS 吉祥寺Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays_kichijoji/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA



#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



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