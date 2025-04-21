千葉市 青葉の森公園「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

写真拡大 (全8枚)

LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）




https://bbq-aobanomori.com/


★ 団体限定 手ぶらバラエティプラン


１人前大人５名様以上での平日ご予約限定！



大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！


4900円（税込）→　特別価格４５００円（税込）



＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞



＊土日祝日の特別手ぶらプランもご用意しています。


▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/aobanomori-kouen/reserve



＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。



https://www.tablecheck.com/shops/aobanomori-kouen/reserve


施設概要


○所在地：(https://maps.app.goo.gl/7wDLwqBSWvBnt4xz7)〒260-0852　千葉市中央区青葉町977-1　BBQエリア(https://maps.app.goo.gl/7wDLwqBSWvBnt4xz7)



○収容人数：最大120名


○営業期間：2025年3月20日～10月5日



営業時間


○土日祝のみ営業
1部10:00～13:00
2部14:00～17:00


＊団体の平日利用は応相談（050-3628-6930）





https://bbq-aobanomori.com/


基本利用料金


○大人　1,600円


○小学生　800円


○幼児　無料


＊終日利用は割引きあり（HPをご確認ください）


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ DAYS 青葉の森公園」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．開放的な空間！ 公園の自然を眺めながらBBQ


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう


https://bbq-aobanomori.com/



この春


千葉市の大人気 BBQスポットで


気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？





https://bbq-aobanomori.com/



予約／詳細／お問い合わせ


○公式サイト：https://bbq-aobanomori.com/


○電話番号：050-3628-6930 ※ご利用は事前予約制です



#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS 青葉 Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays_aoba/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA





#千葉市 BBQ手ぶら　#千葉市 バーベキュー　#BBQ　#千葉市　BBQ　持ち込みOK　#千葉市 #BBQ　千葉市 予約　#千葉市 貸切　#千葉市 BBQ 雨　#BBQDAYS　#千葉市 飲み放題 #千葉市　女子会　#千葉市 宴会　#千葉市 ファミリー　#千葉市 学生　#千葉市 公園