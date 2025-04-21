千葉市 青葉の森公園「BBQ DAYS」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！
LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）
https://bbq-aobanomori.com/
★ 団体限定 手ぶらバラエティプラン
１人前大人５名様以上での平日ご予約限定！
大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！
4900円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）
＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞
＊土日祝日の特別手ぶらプランもご用意しています。
▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/aobanomori-kouen/reserve
＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。
https://www.tablecheck.com/shops/aobanomori-kouen/reserve
施設概要
○所在地：(https://maps.app.goo.gl/7wDLwqBSWvBnt4xz7)〒260-0852 千葉市中央区青葉町977-1 BBQエリア(https://maps.app.goo.gl/7wDLwqBSWvBnt4xz7)
○収容人数：最大120名
○営業期間：2025年3月20日～10月5日
営業時間
○土日祝のみ営業
1部10:00～13:00
2部14:00～17:00
＊団体の平日利用は応相談（050-3628-6930）
https://bbq-aobanomori.com/
基本利用料金
○大人 1,600円
○小学生 800円
○幼児 無料
＊終日利用は割引きあり（HPをご確認ください）
＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
「BBQ DAYS 青葉の森公園」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．開放的な空間！ 公園の自然を眺めながらBBQ
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう
https://bbq-aobanomori.com/
この春
千葉市の大人気 BBQスポットで
気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？
https://bbq-aobanomori.com/
予約／詳細／お問い合わせ
○公式サイト：https://bbq-aobanomori.com/
○電話番号：050-3628-6930 ※ご利用は事前予約制です
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS 青葉 Instagram
https://www.instagram.com/bbqdays_aoba/
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA
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