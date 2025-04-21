つくば駅 出口直結！「BBQ DAYS トナリエつくばスクエア」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

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LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）




https://bbqdays-tsukuba.com/



★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン


１人前大人３0名様以上での平日ご予約限定！



大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！


５１００円（税込）→　特別価格４５００円（税込）



＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞



▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve



＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。
＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。


＊予告なく終了する場合があります。





https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve


施設概要


〒305-0031(https://maps.app.goo.gl/YmEaKZRXYmkdhffH7)


茨城県つくば市吾妻１丁目７－１ トナリエつくばクレオ棟屋上(https://maps.app.goo.gl/YmEaKZRXYmkdhffH7)



○アクセス：つくばエクスプレス「つくば駅」下車 A5出口直結


○収容人数：最大144名


○営業期間：2025年4月19日（土）～10月19日（日）



営業時間


○平日
17:30～21:30

○平日特別営業
　GW：4月29日(火祝)～5月6日(火祝)
　夏休み：7月19日(土)～8月20日(水)
　・1部 12:30～16:30
　・2部 17:30～21:30


　※上記以外の平日も30名様以上で1部のご予約を受付いたします。


　※お電話でお問い合わせください（050-3628-6125）



○土日祝
1部　11:00～14:00
2部　15:00～18:00
3部　19:00～22:00




雨や日差しも防げる天幕つきテント！


https://bbqdays-tsukuba.com/



基本利用料金


○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料


○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料


＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります



「BBQ DAYS トナリエつくばクレオ」の魅力


１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要


2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる


3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供


4．駅近の好立地！ 屋上で開放的なBBQ体験


5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能



BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろう


https://bbqdays-tsukuba.com/




この春


つくばの大人気BBQスポットで


気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？





https://bbqdays-tsukuba.com/



予約／詳細／お問い合わせ


○店舗公式サイト：https://bbqdays-tsukuba.com/


○電話番号：050-3628-6125 ※ご利用は事前予約制です




#BBQ DAYS 総合HP


https://bbqdays.jp/



＃BBQ DAYS トナリエつくばクレオ Instagram


https://www.instagram.com/bbqdays.tsukuba/



#BBQ DAYS 公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA




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