つくば駅 出口直結！「BBQ DAYS トナリエつくばスクエア」が、完全手ぶらで4500円の団体限定プランをはじめました！！

LH 株式会社

LH株式会社（本社：東京都、代表取締役：林 昭信）が運営するバーベキュー場「BBQ DAYS（バーベキュー デイズ）

https://bbqdays-tsukuba.com/

★ 団体限定<平日>手ぶらバラエティプラン

１人前大人３0名様以上での平日ご予約限定！

大人利用料＋ソフドリ飲み放題＋食材（バラエティセット）が全部付きで特別価格！

５１００円（税込）→ 特別価格４５００円（税込）

＜＜＜調味料、備品等も使い放題なので完全手ぶらでBBQが楽しめる＞＞＞

▶︎プラン詳細／予約ページをみる◀︎

https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve

＊追加料金で、アルコール飲み放題付きにランクUPもできます。

＊小学生／未就学児のお子様は対象外です。別途利用料等をご注文くださいませ。

＊予告なく終了する場合があります。

https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-tsukuba/reserve

施設概要

〒305-0031(https://maps.app.goo.gl/YmEaKZRXYmkdhffH7)

茨城県つくば市吾妻１丁目７－１ トナリエつくばクレオ棟屋上(https://maps.app.goo.gl/YmEaKZRXYmkdhffH7)

○アクセス：つくばエクスプレス「つくば駅」下車 A5出口直結

○収容人数：最大144名

○営業期間：2025年4月19日（土）～10月19日（日）

営業時間

○平日

17:30～21:30



○平日特別営業

GW：4月29日(火祝)～5月6日(火祝)

夏休み：7月19日(土)～8月20日(水)

・1部 12:30～16:30

・2部 17:30～21:30

※上記以外の平日も30名様以上で1部のご予約を受付いたします。

※お電話でお問い合わせください（050-3628-6125）

○土日祝

1部 11:00～14:00

2部 15:00～18:00

3部 19:00～22:00

雨や日差しも防げる天幕つきテント！https://bbqdays-tsukuba.com/

基本利用料金

○平日：大人1,600円 / 小学生800円 / 幼児無料

○土日祝：大人1,800円 / 小学生900円 / 幼児無料

＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります

「BBQ DAYS トナリエつくばクレオ」の魅力

１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要

2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる

3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供

4．駅近の好立地！ 屋上で開放的なBBQ体験

5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能

BBQ DAYSには明るく親しみやすいスタッフがそろうhttps://bbqdays-tsukuba.com/

この春

つくばの大人気BBQスポットで

気軽にバーベキューを楽しんでみませんか？

https://bbqdays-tsukuba.com/

予約／詳細／お問い合わせ

○店舗公式サイト：https://bbqdays-tsukuba.com/

○電話番号：050-3628-6125 ※ご利用は事前予約制です

#BBQ DAYS 総合HP

https://bbqdays.jp/

＃BBQ DAYS トナリエつくばクレオ Instagram

https://www.instagram.com/bbqdays.tsukuba/

#BBQ DAYS 公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA

#つくば BBQ手ぶら #つくば バーベキュー #BBQ #つくば BBQ 持ち込みOK #つくば #BBQ つくば 予約 #つくば 貸切 #つくば BBQ 雨 #BBQDAYS #つくば 飲み放題 #つくば 女子会 #つくば 宴会 #つくば ファミリー #つくば 学生 #つくば #つくば トナリエ #つくば 屋上

