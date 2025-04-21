観阿弥・世阿弥の子孫である二十六世観世宗家観世清和ほか、各流儀のシテ方が揃う「能楽」特別鑑賞会　名古屋能楽堂で開催決定

ロングランプランニング株式会社

一般社団法人日本能楽会主催、国家指定芸能「能楽」特別鑑賞会 日本能楽会・名古屋公演が2025年7月19日 (土)に名古屋能楽堂（愛知県 名古屋市中区 三の丸 一丁目1番1号）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて4月21日（月）～発売予定です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/@/nichinou-nagoya

多彩な番組を各流儀のシテ方で観られる特別鑑賞会！

能

「隅田川」観世清和ほか（観世流）、「三笑」衣斐正宜ほか（宝生流）

狂言

「千切木」井上松次郎ほか（和泉流）

仕舞

「実盛」金剛永謹（金剛流）

「班女」久田三津子

「野守」山階彌右衛門（観世流）

「藤」衣斐愛（宝生流）

一調

「屋島」（観世流）

独吟

「鵜之段」（金春流）、「源太夫」（喜多流）

一般社団法人日本能楽会とは

一般社団法人日本能楽会は、会員（能楽師）が、文化財保護法に基づいて文部科学大臣より重要無形文化財保持者として総合認定を受けた団体です。人間国宝である金剛流二十六世宗家・金剛永謹師や観世流二十六世宗家・観世清和師をはじめ、流儀の枠を超えた能楽師が本会員として多数在籍しています。

能楽をお手軽に親しんで頂く為、毎年各地で公演を開催しています。

公演概要

国家指定芸能「能楽」特別鑑賞会 日本能楽会・名古屋公演

公演期間：2025年7月19日 (土)

会場：名古屋能楽堂（愛知県 名古屋市中区 三の丸 一丁目1番1号）

■出演者

観世清和（二十六世観世宗家）、観世三郎太、山階彌右衛門、久田三津子（以上、観世流）、

金剛永謹（金剛流）、衣斐正宜・衣斐愛（宝生流）、野村又三郎、井上松次郎（以上、和泉流）、本田布由樹（金春流）、松井彬（喜多流）のほか、囃子方の各流儀より多数出演

■公演スケジュール

12時00分：開場

13時00分：開演

17時20分：終演予定

■チケット料金

自由席：6,000円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com