¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó20¼þÇ¯¤Î¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤¬¥«¥ë¥Óー¡ÖJagabee¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀÄ¶õ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÄó°Æ¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ëÉÕ¤´ë²è¾¦ÉÊ4·î22Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢No.1¥ï¥¤¥ó(Ãí£±¡Ë¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤È¥«¥ë¥Óー¡Ê³ô¡Ë¤Î¡ÖJagabee¡Ê¤¸¤ã¤¬¥Óー¡Ë¡×¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ëÉÕ¤¤Î´ë²è¾¦ÉÊ¤ò4·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤È¡ÖJagabee¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª
¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Î¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤È¡ÖJagabee¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È³Ú¤·¤à¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¡ß¡ÖJagabee¡×¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡¦¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢ÀÄ¶õ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤È¡ÖJagabee¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ëÉÕ¤´ë²è¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä
Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»È¤¦¥Þ¥¤¥«¥Ã¥×¤ÎÌÜ°õ¤Ê¤É»æ¥³¥Ã¥×¤ä¥°¥é¥¹¤Ë¼«Í³¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ïº£¸å¤âÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜÈ¯Çä20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí£±¡Ë2022Ç¯ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹ë½£»º¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÈÎÇä¿ôÎÌ
½ÐÅµ¡§¿©ÉÊ»º¶È¿·Ê¹¼ÒÄ´¤Ù
¢£´ë²èÉÊ³µÍ×
1.¾¦ÉÊÌ¾
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ëÉÕ¤´ë²è¾¦ÉÊ
2.ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¦¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó
¡¦¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥·¥éー¥º
¡¦¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡¡
¡¦¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥â¥¹¥«ー¥È
¡¦¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥Ð¥Ö¥ë¥¹¡¦¥É¥é¥¤
¢¨ÃæÌ£¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥·¥éー¥º
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡¡
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥â¥¹¥«ー¥È
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥Ð¥Ö¥ë¥¹¡¦¥É¥é¥¤
3.È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ°è
2025Ç¯4·î22Æü(²Ð)¡¦Á´¹ñ¤Î¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¼è°·Å¹
¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
4.·ÊÉÊÆâÍÆ
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë
¢¨ÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£
5. ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.sapporobeer.jp/wine/yellowtail/campaign/yt-aozorapicnic-jagabee/
¢£¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2004Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Â¿¤¯¤Î¥ï¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï¤Ï¥é¥Ù¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥é¥Óー¡Ê¥«¥ó¥¬¥ëー¤Î°ì¼ï¡Ë¤¬ÌÜ°õ¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Ë¤¦¤ó¤Á¤¯¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼«Í³¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¥¤¥¨¥íー¥Æ¥¤¥ë¡Ï ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.sapporobeer.jp/wine/yellowtail/
¡ã¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
TEL 0120-207-800