2季連続 Bリーグ最高勝率更新 | 57勝3敗 勝率.95でレギュラーシーズンを終える！

株式会社アルティーリ

本日の試合をもちまして、2024-25 レギュラーシーズンの戦績が「57勝3敗 勝率.95」となり、昨季に続いて再びBリーグ最高勝率を更新いたしました。



また、A-xx（アルティーリ千葉ファンの呼称）の皆様の声援に支えられ、クラブ史上初となるホームゲーム全勝という快挙を達成することができました。

A-xxの皆様と共にこの道のりを歩んでこられたことを、心より誇りに思います。



5月3日(土)より開幕いたします「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2024-25」を、このホームアリーナにて迎えられることは、我々にとって大きな力となります。

今季こそ、最大の目標の達成に向けて全力で臨んでまいりますので、引き続き熱いご声援をよろしくお願いします。

プレーオフ情報はこちら :https://altiri.jp/lp/game_2024-25_b2playoffs/株式会社アルティーリ

所 在 地：千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー22F

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