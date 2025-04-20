江戸川コナン役声優・高山みなみと、毛利小五郎役声優・小山力也が「名探偵コナン」を語る4日間！劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』公開記念SP『ALL The Feels』
株式会社エフエムナックファイブ
FM NACK5で放送中の週替わりセレクターによるプレイリスト番組『ALL The Feels』。
4月21日から24日までは、劇場版『名探偵コナン隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』の公開を記念して、江戸川コナン役声優・高山みなみと、毛利小五郎役声優・小山力也が進行を担当します。
４日間に渡り、リスナー投票によって作られた劇場版『名探偵コナン』主題歌のプレイリスト紹介と、今作「隻眼の残像」の注目ポイントなどを話していきます。
どうぞお楽しみに！
番組 ： 『ALL The Feels』
放送日時： 毎週月曜日～木曜日 23:00～23:30
放送局 ： FM NACK5
出演者 ： 高山みなみ、小山力也
協力 ： 東宝株式会社
番組HP：https://www.nack5.co.jp/program/allthefeels/
番組X：https://twitter.com/feels795（SNSハッシュタグ「＃feels795」）