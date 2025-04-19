2025-2026シーズン 登録完了選手（2025年4月18日付）
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。
【静岡ジェード】
町 飛鳥 (マチ アスカ)
龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)
松下 大星 (マツシタ タイセイ)
濱田 一輝 (ハマダ カズキ)
坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)
石山 慎 (イシヤマ シン)
【金沢ポート】
松平 健太 (マツダイラ ケンタ)
吉田雅己 (ヨシダ マサキ)
田中 佑汰 (タナカ ユウタ)
徳田 幹太 (トクダ カンタ)
チャン ウジン (張 禹珍)
◆女子
【日本生命レッドエルフ】
上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)
笹尾 明日香 (ササオ アスカ)
麻生 麗名 (アソウ レイナ)
篠原 夢空 (シノハラ ユラ)
赤江 夏星 (アカエ カホ)
早田 ひな (ハヤタ ヒナ)
Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。
【2025年4月18日付】
■T.T彩たま
【選手登録完了】
小野 泰和 (オノ ダイト)
【2025年4月18日付までの登録完了選手】
◆男子
【T.T彩たま】
神 巧也 (ジン タクヤ)
曽根 翔 (ソネ カケル)
木造 勇人 (キヅクリ ユウト)
小野 泰和 (オノ ダイト)
【静岡ジェード】
町 飛鳥 (マチ アスカ)
龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)
松下 大星 (マツシタ タイセイ)
濱田 一輝 (ハマダ カズキ)
坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)
石山 慎 (イシヤマ シン)
【金沢ポート】
松平 健太 (マツダイラ ケンタ)
吉田雅己 (ヨシダ マサキ)
田中 佑汰 (タナカ ユウタ)
徳田 幹太 (トクダ カンタ)
チャン ウジン (張 禹珍)
◆女子
【日本生命レッドエルフ】
上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)
笹尾 明日香 (ササオ アスカ)
麻生 麗名 (アソウ レイナ)
篠原 夢空 (シノハラ ユラ)
赤江 夏星 (アカエ カホ)
早田 ひな (ハヤタ ヒナ)