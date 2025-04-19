2025-2026シーズン　登録完了選手（2025年4月18日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2025年4月18日付】



■T.T彩たま



【選手登録完了】

小野 泰和 (オノ ダイト)





【2025年4月18日付までの登録完了選手】



◆男子



【T.T彩たま】

神 巧也 (ジン タクヤ)

曽根 翔 (ソネ カケル)

木造 勇人 (キヅクリ ユウト)

小野 泰和 (オノ ダイト)





【静岡ジェード】町 飛鳥 (マチ アスカ)龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)松下 大星 (マツシタ タイセイ)濱田 一輝 (ハマダ カズキ)坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)石山 慎 (イシヤマ シン)【金沢ポート】松平 健太 (マツダイラ ケンタ)吉田雅己 (ヨシダ マサキ)田中 佑汰 (タナカ ユウタ)徳田 幹太 (トクダ カンタ)チャン ウジン (張 禹珍)◆女子【日本生命レッドエルフ】上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)笹尾 明日香 (ササオ アスカ)麻生 麗名 (アソウ レイナ)篠原 夢空 (シノハラ ユラ)赤江 夏星 (アカエ カホ)早田 ひな (ハヤタ ヒナ)