プロeスポーツチーム「REJECT」のPokemon Unite 部門が日本代表決定戦PJCS出場をかけた、WCS4月予選Day1を通過！
この度、プロeスポーツチーム「REJECT」を運営する株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也、以下REJECT）のPokemon Unite 部門が、WCS ポケモンユナイト部門 4月日本予選 Day1に出場し、194チームの戦いを勝ち抜きDay2進出を決めました。
「WCS」はPokemon関連ゲームタイトルの世界の祭典です。毎年ポケモンユナイト部門では4-6月に行われる予選大会が行われその勝者が日本代表決定戦（PJCS）へ、PJCS勝者は8月に行われるWCSへの出場権利が与えられます。2025年のPJCSはパシフィコ横浜で、WCSはアメリカ合衆国アナハイムで開催が予定されています。REJECTは本年4月にロスターを刷新し、平均プレイヤー年齢20歳というフレッシュなメンバーでPJSC・WCSへの出場権獲得を目指しています。
本日4/19に開催されたWCS ポケモンユナイト部門 4月日本予選 Day1はスイスドロー形式で行われ、Day２進出を決めました。Day２もこの勢いのままを目優勝を目指します。
【Pokemon Unite部門 ロスター】
■Haruto https://x.com/Haruto_4_4
■Pavóne https://x.com/Pavone0223125
■Satake https://x.com/yowayowasatake
■piui https://x.com/piui037
■Tamerin https://x.com/tamerin1122
■Haruta https://x.com/Haruta_Unite
【大会スケジュール】
■4月予選：4月12日（土）～13日（日）
■5月予選：５月10日（土）～11日（日）
■6月直前予選：5月31 (土) ～6月1日（日）
■PJCS：6月21日（土）～ 6月22日 (日)
■WCS：8月15日（金）～
【配信リンク】
■Youtube：https://youtube.com/channel/UCvo8JUqHh2d1QGnK3LKyI4Q?si=RNzyRISTxjshZkVy
【株式会社REJECT 概要】
■会社名：株式会社REJECT（リジェクト）
■代表者：代表取締役 甲山翔也
■設立：2018年12月
■本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階
■事業内容：eスポーツ関連事業
■ウェブサイト：https://REJECT.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社REJECT
メールアドレス：contact@REJECT.co.jp
採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/