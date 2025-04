圧倒的なクオリティとサイズ感。『骸音シーエ』の15周年を祝うスペシャルなフィギュアが登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「ユニオンクリエイティブ」より、『骸音シーエ 15th Memorial 完成品フィギュア』『シーエ JAPANESE Style 15th Memorial Costume 完成品フィギュア』を現在、それぞれご案内中です。

・骸音シーエ 15th Memorial 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184514(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184514)

・シーエ JAPANESE Style 15th Memorial Costume 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-184515(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-184515)



■骸音シーエ 15th Memorial 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:29,700円(税込)

□発売日:2026年1月予定

□メーカー:ユニオンクリエイティブ

【サイズ】全高:約260mm

【素材】ATBC-PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・アクリル台座

原型・製作協力:En craft

PAINT:スズキしんや

初音ミク派生キャラクター「骸音シーエ」のデビュー15周年を記念した、特別仕様のフィギュアが登場!

これまでのフィギュアよりもさらに大きく、豪華に進化したこのフィギュアは、骸音シーエの独特な魅力を余すことなく表現しています。

彼女の個性を感じさせる、アンバランスでありながらも美しいその姿を再現しました。

部屋に飾ることで、彼女の存在感が圧倒的に感じられること間違いなし。

“骸音シーエ 15th Memorial”は15年の集大成ともいえる逸品。

これまでのフィギュアとは一線を画す、圧倒的なクオリティとサイズ感をぜひ手に取って実感してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184514(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-184514)

(C) Deino (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

■シーエ JAPANESE Style 15th Memorial Costume 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格:29,700円(税込)

□発売日:2026年1月予定

□メーカー:ユニオンクリエイティブ

【サイズ】全高:約260mm

【素材】ATBC-PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

原型・製作協力:En craft

PAINT:スズキしんや

シーエの特徴的なアンバランスなデザインを忠実に再現。

髪の流れや衣装のディテールなど、まるで彼女がそのまま立ち上がって動き出しそうな、絶妙なバランス感が魅力です。

これまでよりも大きなサイズで、シーエの美しさと存在感をより一層引き立てます。

部屋に飾ることで、彼女の存在感が圧倒的に感じられること間違いなし。

“シーエ JAPANESE Style 15th Memorial Costume”は15年の集大成ともいえる逸品。

これまでのフィギュアとは一線を画す、圧倒的なクオリティとサイズ感をぜひ手に取って実感してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-184515(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-184515)



(C) Deino

