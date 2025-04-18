【ブラックスター in RED°TOKYO - TALK & MINI LIVE -】開催決定！！

シンクイノベーション株式会社キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）は、RED° TOKYO TOWER SKY STADIUMで開催される『ブラックスター -Theater Starless-』シンガーによる-TALK & MINI LIVE-に関する詳細情報を公開いたしました。

◆イベント概要◆

ワルメン応援＆リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)のシンガーに

よる、1日限りのTALK＆MINI LIVEが決定！！

あの名曲歌唱披露はもちろんのこと、歌唱楽曲に関するエピソードトークなどがあり、

プレミアムで贅沢なひとときをお届けします。

◆ブラックスター in RED°TOKYO - TALK & MINI LIVE -◆

【開催概要】

■タイトル：ブラックスター in RED°TOKYO - TALK & MINI LIVE -

■日時：6月7日（土）

1部：15:30開演（15:00開場）※公演時間40分

2部：18:30開演（18:00開場）※公演時間40分

※入れ替え制

■場所：RED° TOKYO TOWER SKY STADIUM

■ご出演 ※敬称略

1部：齋藤知輝(Academic BANANA)(吉野Singer) / 松本明人(夜光Singer)

2部：あじっこ(リンドウSinger)/Kradness(マイカSinger)



【チケット抽選/販売 】

■抽選チケット

販売方法：抽選

価格：S席：12,800円(税込) A席：10,800円(税込) B席：9,800円(税込)

※RED°TOKYO TOWERの入場チケット2,700円（入場特典を含む）が付属しています。

コラボ謎解きイベントにもご参加頂けます。

※全席指定席：お一人様1公演のみ当選となります。

※未就学児入場不可

■チケット受付

抽選受付期間：4/30(水)19:00～5/6(火)23:59

一般先着販売：5/16(金)19:00～

（※残席状況によっては販売しない可能性がございます）

■チケットサイト

https://blackstar-ticket.site

企画：シンクイノベーション株式会社

協力：RED゜TOKYO TOWER

著作権元：(C) DONUTS



◆コラボイベント開催概要◆

ブラックスター Theater Starless × RED° TOKYO TOWER

期間：2025年6月6日(金)～2025年6月29日(日)

場所：RED° TOKYO TOWER

（東京都港区芝公園４丁目２－８ 東京タワー フットタウン 3階より入場）



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◆シンクイノベーション株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区栄1-29-27

代表者：代表取締役 三輪直之

設立： 2014年4月14日

事業内容：UV印刷・転写印刷事業／卸事業／MD事業／イベント事業

企業サイト：https://sync-innovation.co.jp

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