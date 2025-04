アイロボット、ルンバ最新モデル全6機種を本日より一斉発売開始オンライン限定の発売記念キャンペーンも実施中

アイロボットジャパン合同会社

アイロボットジャパン合同会社(本社:東京都千代田区/代表執行役員社長 挽野元)は、本日よりロボット掃除機ルンバの全6機種を全国のアイロボット認定販売店(http://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)において発売を開始いたします。この“すべてが新しいルンバ”の誕生を記念して、アイロボット公式オンラインストアでは最大1万5千円分のクーポンを配布、最新モデルがいち早くお得に試せるキャンペーンを実施しています。

ルンバ初となる大規模なフルラインナップの刷新は、ターゲットやライフスタイルに合わせた3カテゴリー(Roomba、Roomba Plus、Roomba Max)の展開で、全6機種、カラーバリエーションを含めると9モデルの新製品の発売となります。

6機種のうち2つはオンライン専用モデルです。掃除の手間が大幅に軽減される充電ステーションの魅力をより手軽に、いち早く皆様に体験いただくため、搭載モデルの中で最もお手頃な「Roomba 105 Combo + AutoEmpty 充電ステーション」と、円形モップパッドで水拭き機能がさらにパワーアップした「Roomba Plus 405 Combo + AutoWash 充電ステーション」に特別クーポンを設定しました。クーポンは各モデルの購入ページからすぐにご利用いただけます。

■「すべてが新しいルンバ新登場!オンライン限定 発売記念キャンペーン」概要

対象モデル(価格はアイロボット公式オンラインストア税込価格):

Roomba 105 Combo + AutoEmpty 充電ステーション(https://www.irobot-jp.com/roombacombo/105_AE/)

59,200円 (10,100円OFFクーポン配布中)

シンプルながらパワフルな吸引力と、自動ゴミ収集機能つき充電ステーションを搭載したエントリーモデル。

Roomba Plus 405 Combo + AutoWash 充電ステーション(https://www.irobot-jp.com/roombacombo/405/)

98,800円 (15,000円OFFクーポン配布中)

ルンバ初の大型円形モップパッド採用でより強力な水拭き性能とメンテナンスフリーを実現した多機能コスパモデル。

キャンペーン期間 : 2025年4月28日(月) 23:59まで

キャンペーンURL : https://www.irobot-jp.com/promotion/

各モデルの詳細は製品プレスリリース(https://www.irobot-jp.com/press/)をご参照ください。

アイロボットは3つのカテゴリー展開で消費者の生活シーンにマッチしたMy Best Roombaをお届けし、さらに充実した製品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにするEmpower people to do moreというミッションを、世界中のスタッフが一丸となって取り組んでまいります。

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 ルンバ(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で数千万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

www.irobot.com(http://www.irobot.com/)

■ Roomba全ラインナップ(2025年春)

iRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、Roomba Combo、AutoEmpty、AutoWashは、アイロボットの登録商標または商標です。