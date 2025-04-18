「能楽をみるのが初めて」という方におススメ！　能「土蜘蛛」が能楽師による解説つきで楽しめる！　『はじめての矢来能楽堂special』チケット発売中

ロングランプランニング株式会社

公益社団法人 観世九皐会主催、『はじめての矢来能楽堂special 能「土蜘蛛」をみる！』が2025年5月25日 (日)に矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/5458

公式ホームページ

https://yarai-nohgakudo.com/archives/12361

公式X

https://x.com/yaraikanze

国の登録有形文化財「矢来能楽堂」（観世九皐会）が主催する、能楽鑑賞初心者に向けた、能楽入門公演です。

演目は学校公演などでも人気の高い能「土蜘蛛（つちぐも）」。

上演前に、イラスト入りのテキストを配布し、能楽師がわかりやすく演目を解説します。

謡（能のセリフ）の一節を会場全員で声を出して謡った後、実際の能を鑑賞します。

終演後は自由に撮影できるフォトセッションタイムがあります。

また、小中高生には、クモの糸のおみやげをお渡しします。

毎回大人気で完売となることが多い、「はじめての矢来能楽堂special」。

この機会をどうぞお見逃しなく！

フォトセッションの様子

観世九皐会（かんぜきゅうこうかい）とは

観世流の能楽団体。

約100年以上の歴史を持つ。

東京・神楽坂の「矢来能楽堂（やらいのうがくどう）」（国の登録有形文化財）を所有する。

当主は観世喜之（かんぜよしゆき）。

公演概要

はじめての矢来能楽堂special 能「土蜘蛛」をみる！

公演期間：2025年5月25日 (日)

会場：矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）

■出演者

１回目

能「土蜘蛛」

怪僧／妖怪土蜘蛛の精 奥川恒治

源頼光 遠藤喜久

胡蝶 金子仁智翔

頼光の従者 奥川恒成

独武者 館田善博

独武者の従者 野口琢弘

独武者の下人 山本泰太郎

笛 平野史夏

小鼓 飯富孔明

大鼓 大倉慶乃助

太鼓 梶谷英樹

２回目

能「土蜘蛛」

怪僧／妖怪土蜘蛛の精 鈴木啓吾

源頼光 小島英明

胡蝶 石井寛人

頼光の従者 筒井陽子

独武者 館田善博

独武者の従者 野口琢弘

独武者の下人 山本泰太郎

笛 平野史夏

小鼓 飯富孔明

大鼓 大倉慶乃助

太鼓 梶谷英樹

■公演スケジュール

1回目 11:00開演

2回目 14:00開演

※開場は開演の30分前

※上演時間は約1時間20分

■チケット料金

一般：4,500円

小中高学生券：2,000円

（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

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