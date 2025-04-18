「能楽をみるのが初めて」という方におススメ！　能「土蜘蛛」が能楽師による解説つきで楽しめる！　『はじめての矢来能楽堂special』チケット発売中

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ロングランプランニング株式会社



公益社団法人 観世九皐会主催、『はじめての矢来能楽堂special　能「土蜘蛛」をみる！』が2025年5月25日 (日)に矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケットはこちら :
https://www.confetti-web.com/events/5458


公式ホームページ


https://yarai-nohgakudo.com/archives/12361


公式X


https://x.com/yaraikanze






国の登録有形文化財「矢来能楽堂」（観世九皐会）が主催する、能楽鑑賞初心者に向けた、能楽入門公演です。


演目は学校公演などでも人気の高い能「土蜘蛛（つちぐも）」。
上演前に、イラスト入りのテキストを配布し、能楽師がわかりやすく演目を解説します。


謡（能のセリフ）の一節を会場全員で声を出して謡った後、実際の能を鑑賞します。


終演後は自由に撮影できるフォトセッションタイムがあります。


また、小中高生には、クモの糸のおみやげをお渡しします。


毎回大人気で完売となることが多い、「はじめての矢来能楽堂special」。


この機会をどうぞお見逃しなく！




フォトセッションの様子


観世九皐会（かんぜきゅうこうかい）とは


観世流の能楽団体。


約100年以上の歴史を持つ。


東京・神楽坂の「矢来能楽堂（やらいのうがくどう）」（国の登録有形文化財）を所有する。


当主は観世喜之（かんぜよしゆき）。


公演概要


はじめての矢来能楽堂special　能「土蜘蛛」をみる！


公演期間：2025年5月25日 (日)


会場：矢来能楽堂（東京都 新宿区 矢来町 60）



■出演者


１回目　


能「土蜘蛛」


怪僧／妖怪土蜘蛛の精　奥川恒治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


源頼光　遠藤喜久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


胡蝶　金子仁智翔　　　　　　　　　　　　　　　　　


頼光の従者　奥川恒成　　　　　　　　　　　　　　　　


独武者　館田善博　　　　　　　　　　　　　　　　　


独武者の従者　野口琢弘


独武者の下人　山本泰太郎


笛　　平野史夏　　　　　　　　　　　　　　　　　


小鼓　飯富孔明


大鼓　大倉慶乃助


太鼓　梶谷英樹


　


２回目　


能「土蜘蛛」


怪僧／妖怪土蜘蛛の精　鈴木啓吾


源頼光　小島英明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


胡蝶　石井寛人　　　　　　　　　　　　　　　　　


頼光の従者　筒井陽子


独武者　館田善博　　　　　　　　　　　　　　　　　


独武者の従者　野口琢弘


独武者の下人　山本泰太郎


笛　　平野史夏　　　　　　　　　　　　　　　　　


小鼓　飯富孔明


大鼓　大倉慶乃助


太鼓　梶谷英樹



■公演スケジュール


1回目　11:00開演


2回目　14:00開演


※開場は開演の30分前


※上演時間は約1時間20分



■チケット料金


一般：4,500円 　


小中高学生券：2,000円


（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
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