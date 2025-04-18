【アンケート】カードローンを利用したことのある方の42.5%が審査落ちの経験あり 審査落ちの原因は37.3%が低収入・収入の不安定にあると回答│金子賢司FP事務所
金子賢司FP事務所(https://fp-kane.com/)（北海道札幌市南区）のお金コラム編集部(https://fp-kane.com/money/)は、320歳以上の男女196人(男性132名 女性64名)を対象にアンケート調査をおこないました。
■詳細URL：https://fp-kane.com/money/questionnaire-custom-cardloan/
【調査概要】
調査対象：20歳～60歳のカードローン利用者 男女196人(男性132名 女性64名)※
※カードローン(個人向け無担保融資)を1回以上利用したことのある方が対象(複数回以上の利用者も含む)
調査期間：2025/03/13～2025/03/18
調査機関：自社調査
調査方法：インターネットによる任意回答
有効回答数：196人
【調査結果要約】
カードローン審査に1度でも落ちた経験がある方は全体の42.3%
カードローンを使って借りた金額は、50万円以下が最も多く33.7%
消費者金融のカードローン利用者が最多で、アンケート回答者全体の39.3%
カードローン審査に申し込んだ割合が多い金融機関はアイフルで、回答者の16.3%を占める
審査に落ちた理由で最もあてはまると思うものは収入が不安定・低かったから
カードローン審査に1度でも落ちた経験がある方は全体の42.3%
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157680/table/4_1_b791a68e4a3894512f9ab63f443db85f.jpg ]
カードローンを利用した経験のある方で、審査に(1度でも)落ちた経験がある人は42.3%(83名)、ないと答えた人は57.7%(113名)でした。
カードローンを使って借りた金額は、10万円超50万円以下が最も多く33.7%
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157680/table/4_2_6775c0f9d09efc2b3f6d8360733f100b.jpg ]
カードローンを使って借りた金額は、10万円超50万円以下が最も多く33.7%(66名)、10万円以下が31.1%(61名)、100万円超が20.4%(40名)、50万円超100万円以下が14.8%(29名)でした。
消費者金融のカードローン利用者が最多でアンケート回答者全体の39.3%
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/157680/table/4_3_7b99c5962135d986c7af65b40b665e59.jpg ]
消費者金融のカードローン利用者が最多で、アンケート回答者全体の39.3%を占めます。
ネット銀行は22.4%(44名)、地方銀行が17.9%(35名)、都市銀行(メガバンク)が11.7%(23名)、その他の金融機関が8.7%(17名)でした。
最初に審査に申し込んだカードローンはアイフルが最多(16.3%）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/157680/table/4_4_77d0f93f8645e28c8919faae257337ff.jpg ]
最初にカードローン審査に申し込んだ金融機関はアイフルの割合が多く、回答者の16.3%を占めます。
次いで、同じ消費者金融のプロミス15.8%(31名)とSMBCモビット11.2%(22名)が続く結果です。
メガバンクの中でも、みずほ銀行カードローンに申し込んだ人の割合は全体の7.1％と最多です。
審査に落ちた理由で最もあてはまると思うものは「収入が不安定・低かったから」
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/157680/table/4_5_3876cdf235a0b09259551b34e5760b4f.jpg ]
審査に落ちた理由であてはまると思うものは収入が不安定・低かったからが最も多く、全体の37.6％(32名)でした。
複数の金融機関から借り入れをしていたという理由も多く32.9％(28名)を占めています。
金子賢司FP事務所のお金コラムとは
家計のお悩みや昨今の経済情勢を不安に思う方に向けて、悩みを解決できるコラム情報を発信しています。
■URL：https://fp-kane.com/money/
■主なコラム
審査が甘い・ゆるいカードローンはある？消費者金融や銀行の通りやすさや成約率・即日融資の可否を比較(https://fp-kane.com/money/cardloan-examination-lenient/)（https://fp-kane.com/money/cardloan-examination-lenient/）
キャッシング審査が甘い・ゆるい会社はある？即日融資が可能なおすすめ消費者金融を徹底比較(https://fp-kane.com/money/cashing-examination-lenient/)
(https://fp-kane.com/money/cashing-examination-lenient/)
審査の甘い・通りやすいおすすめフリーローンはある？通過難易度や審査に落ちる原因を解説【比較ランキング】(https://fp-kane.com/money/freeloan-examination-lenient/)
(https://fp-kane.com/money/freeloan-examination-lenient/)
審査が甘い・ゆるいクレジットカードとは？通りやすくするポイント・審査が不安な方もおすすめの即日発行クレカランキング【2025年】(https://fp-kane.com/money/credit-examination-lenient/)（https://fp-kane.com/money/credit-examination-lenient/）
審査が甘い・ゆるい・通りやすい住宅ローンはある？おすすめランキング18選と審査に通るコツを紹介(https://fp-kane.com/money/mortgage-loan-screening-lenient/)（https://fp-kane.com/money/mortgage-loan-screening-lenient/）