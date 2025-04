【外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp Japanese 日本人講師数が1200人を突破！

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社ネイティブキャンプ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:谷川国洋)が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび、日本人講師の数が1200人を突破したことをお知らせいたします。

Native Camp Japanese

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の受講回数に応じたレッスン料金体系の日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さで世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたび、日本語講師の数が1200人を突破しました。会員数の増加に伴い、より質の高いレッスンを提供するため、経験豊富な講師陣の採用・育成に注力しています。また、講師からは「好きな時間にいつでも働ける柔軟な環境が魅力」と好評をいただいています。オンラインならではの自由な働き方が可能なため、日本国内外を問わず、多様なバックグラウンドを持つ講師が活躍しています。

【採用キャンペーン実施中】

Native Camp Japaneseでは、増加するユーザーのニーズに対応するため、講師採用を強化しています。その一環として、現在、以下のキャンペーンを実施中です。

・講師友達紹介キャンペーン

・講師新規登録 1万円プレゼントキャンペーン

【幅広いスキルと経験を持つ講師陣】

Native Camp Japaneseには、学習者一人ひとりのニーズに応えるため、以下のような多彩な講師陣が在籍しています。

・日本語教師資格を持つプロフェッショナル講師

・海外での指導経験を持つ講師

・英語・中国語・韓国語など、学習者の母語で指導が可能な講師

・自身も外国語学習の経験があり、学習者の視点に立ったサポートができる講師

講師一人ひとりが持つ専門性と個性を活かし、楽しみながら学べるマンツーマンレッスンを提供しています。

Native Camp Japanese is a Japanese language learning platform that allows learners to take unlimited online lessons with native Japanese teachers anytime, anywhere.

Unlike traditional Japanese learning platforms that charge based on the number of lessons taken, Native Camp Japanese offers a flat-rate subscription model. Learners can take as many lessons as they want, 24/7, 365 days a year, without needing a reservation. Thanks to this cost-effectiveness and convenience, the platform is highly praised by Japanese learners around the world.

We’re pleased to announce that the number of Japanese teachers has now surpassed 1,200. As our number of users continues to grow, we’re focusing on hiring and training experienced instructors to provide even higher-quality lessons. Many teachers appreciate the flexibility of being able to work whenever they like, and the online format allows instructors from both inside and outside Japan, with diverse backgrounds, to thrive.

【Now Hiring - Instructor Recruitment Campaigns】

To meet increasing demand from users, Native Camp Japanese is currently expanding its teaching team and running the following recruitment campaigns:

Introduce a Friend Campaign for current instructors

\10,000 Sign-Up Bonus Campaign for new teacher registrations

【Instructors with Diverse Skills and Experience】

To meet the individual needs of each learner, Native Camp Japanese has a wide range of instructors, including:

・Professional teachers with Japanese language teaching qualifications

・Instructors with teaching experience abroad

・Teachers who can provide support in learners' native languages, such as English, Chinese, and Korean

・Instructors who have experience learning foreign languages themselves and can offer learner-centered support

Each instructor brings their own expertise and personality, offering fun and engaging one-on-one lessons tailored to learners' goals.

期間限定!「7-Day Free Trial 」キャンペーンについて

ネイティブキャンプは、日本語を学びたい方が「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」の提供を目指しています。この度、多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただきたく、「7-Day Free Trial」キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*3)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役: 谷川 国洋

事業内容: オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

