mysty womanがフォトグラファー花盛友里さんと夏コラボ! 4月18日（金）より予約販売開始

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するmysty woman(ミスティウーマン)は、フォトグラファー花盛友里さんとのコラボレーションアイテムの予約販売を4月18日(金)より開始します。

mysty womanはトレンドにブランドらしいエッセンスをミックスしたフェミニンアイテムから、ベーシックカジュアルアイテムまで、「大人かわいい」をテーマにアパレル・生活雑貨を展開しています。

フォトグラファー花盛友里さんとのコラボが春に続いて夏も実現。ミスティウーマンで人気のショート丈のTシャツと、レギュラーTシャツの2アイテムを展開します。

今回のテーマは「free as rainbow“虹のように自由に弾けよう!”」固定概念にとらわれず着たい服を着る、今までできなかったことをやってみる、今年の夏は自分でもびっくりしてしまうようなことをやってみよう!と一歩前に踏み出す勇気をくれるメッセージや、開放感あふれる写真を載せたコレクションです。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2596_1_d473ced3e6f93c89cfd2f71dded39833.jpg ]

■商品詳細

商品名:コラボフォトレギュラーTシャツ(品番:493894)

\4,400(税込)

サイズ:FREE

カラー:オフ/ピンク/グリーン

花盛さんが撮影した写真の上にメッセージを刻んだオリジナルTシャツ。ゆるっとしたオーバーサイズで楽な着心地です。夏に着たくなるカラーTシャツを含め3パターン展開。

グリーンには「私たちは出来るし、やるのだ!(We can and we will)」のメッセージが書かれています。

商品名:コラボフォトショートTシャツ(品番:493897)

価格 :\4,400(税込)

サイズ:FREE

カラー:オフハート/オフリボン/オフフラワー/オフウォーター

ゆったりシルエットを楽しみつつ、アウトスタイルもバランスよく着こなせるショートTシャツ。バックプリント2色には、フロントにちょこんと刺繍デザインが入っています♪

オフウォーターには「この夏は何か信じられないようなことをしちゃおうよ(This summer let’s do something mind blowing)」のメッセージが書かれています。

■花盛友里さんプロフィール

大阪府出身。2009年にフォトグラファーとして活動を開始。 雑誌や広告を中心に活躍中。2014年に『寝起き女子』、2017年『脱いでみた。』を発表。女の子の「ありのままの姿」を切り取った作品で注目を集める。 2020年に『脱いでみた。』シリーズ第2弾となる『NUIDEMITA-脱いでみた。2』を発表するなど作品づくりを続けている。2021年にアンダーウェアブランド「STOCK」を立ち上げるなど、幅広く活躍。

Instagram:https://www.instagram.com/yurihanamori/

■mysty womanについて

凛とした透明感を大切にした優しいスタイル、時代と共にリアルに変化を続けるベーシックカジュアルを基本とし、最新のトレンドにブランドらしいエッセンスをミックスしたトータルファッションを提案します。

公式Instagram:https://www.instagram.com/mystywoman_com/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションに掲げ、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram>https://www.instagram.com/adastria_official/