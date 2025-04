株式会社ブラザーフッド・コーポレーション

“マッチアップウェア”作成を得意とするストリートブランド Peace and After(ピースアンドアフター)は、宮崎周平の人気漫画『僕とロボコ』を原作とした、劇場版『僕とロボコ』の公開を記念し、第三弾となるコラボレーション商品を4月19日(土)に旗艦店であるCAPSULE by Peace and AfterとPeace and After公式オンラインストアにて発売します。

美少女メイドロボの「オーダーメイド」が普及した世界を舞台に、平凡な少年ボンドと、たくましい膝をもつ自称オーダーメイドのロボコが繰り広げるドタバタの日常を描いた、『僕とロボコ』。”観るエナジードリンク系映画”をキャッチコピーに、原作漫画のファンだけではなく、アニメファンにも大きな注目を集めています。初の劇場版は、4月18日(金)公開!豪華な声優陣の出演も話題で、見逃せない一作となっています。

本コラボレーションでは、主人公のロボコとさまざまな世界線から集結した”マルチバースロボコ”をブランドらしさ全開でデザインに落とし込んだTシャツ2型が登場します。

2トーンのカラーでマルチバースロボコのダイナミックなグラフィックが目を惹くバンドT風のデザイン、更に、カラフルで表情豊かなマルチバースロボコのグラフィックと「ME AND ROBOCO」のロゴがキャッチーなデザインを制作。ヴィンテージ加工が施されており、着るたびに風合いが増すのもポイントです。

劇場版と共に是非、Peace and Afterコラボレーション商品をご覧ください!

□発売日:2025年4月19日(土)

□発売箇所

・CAPSULE by Peace and After(旗艦店)東京都目黒区上目黒1-6-12 1F(https://peaceandafter.jp/?mode=f100)(店休:不定休)

・Peace and After 公式オンラインストア https://peaceandafter.jp/(https://peaceandafter.jp/)

□商品

・Multiverse Roboco T-Shirt 1(ブラック/レッド)税込み 各8,800円

・Multiverse Roboco T-Shirt 2 (ブラック)税込み 8,800円

□ 劇場版「僕とロボコ」

「週刊少年ジャンプ」(集英社)で2020年から連載を開始した宮崎周平による人気漫画「僕とロボコ」が2025年4月18日(金)から劇場版で公開!

~ストーリー~

突然の虫の知らせ、いやオーダーメイド・ロボコの膝の知らせで、平凡な小学生・平ボンドのギャグアニメな日常は崩壊の兆しをみせる。そんなある日、何者かにより歪められた時空から集まったのは、ロボコ(王道バトルの世界線)、ロボコ(本格SFアクションの世界線)、ロボコ(ラブコメの世界線)、ロボコ(昭和ギャグ漫画の世界線)と

全く別の世界線=マルチバースで活躍する様々なロボコたちだった。

是非劇場でご覧ください!

公式サイト https://boku-to-roboco.com/(https://boku-to-roboco.com/)

公式X https://x.com/roboco_hizanapa(https://x.com/roboco_hizanapa)

(C)宮崎周平/集英社・劇場版「僕とロボコ」製作委員会

□Peace and After(ピースアンドアフター)

ストリートカルチャーを軸に、古今東西の異なる歴史・文化をミックスし、クリエイティブに落とし込むデザインチーム、及び彼らが手掛けるブランド。“マッチアップウェア”作成を得意とし、これまでに数多くのブランド・アーティスト・クリエーターとのチームアップを実現。また、日本が世界に誇るアニメーション作品やカートゥーン作品、ゲームコンテンツとのユニゾンも果たすなどクリエーションは多岐に渡る。

Peace and After https://www.instagram.com/peaceandafter/

CAPSULE by Peace and After(直営店) https://www.instagram.com/capsule_jpn/