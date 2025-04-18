にじさんじ史上最大規模・5年ぶりのライブツアー「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」5/10～、ニコ生で日本公演全7公演＆企画番組を国内独占配信

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」が5月10日（土）より開催する7周年記念ライブツアー「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」の日本公演（全7公演）と、ライブをさらに盛り上げる企画番組「会場突撃レポート」「最速感想放送」を国内独占で生配信します。

本公演のネット配信視聴チケットおよび「ライバーカメラ配信」対応チケットは、4月17日（木）17時より順次、ドワンゴチケット（https://dwango-ticket.jp/(https://dwango-ticket.jp/)）にて販売します。

「にじさんじ JAPAN TOUR 2020 Shout in the Rainbow！」から約5年ぶり、にじさんじ史上最大規模のライブツアーとなる本公演は、5月10日（土）18時開演の仙台サンプラザホール（仙台市）での公演を皮切りに、名古屋、横浜、神戸、福岡、広島、東京の日本国内7都市をめぐり、さらには海外公演も予定されています。ツアー初日となる仙台公演には、卯月コウ、魔界ノりりむ、リゼ・ヘルエスタ、加賀美ハヤト、山神カルタ、フレン・E・ルスタリオ、6名のライバーが出演。全公演は3Dで行われ、圧巻の演出やパフォーマンスが披露されます。

ニコニコ生放送では、国内開催の7公演すべてをネット配信視聴チケット制で現地会場より国内独占生配信します。各公演の冒頭部分は誰でも無料で視聴でき、生放送終了後のタイムシフト期間中は何度でも見直しができます。また、公演ごとのチケットのほか、お得に楽しめる7公演通し配信視聴チケットも販売します。出演ライバーを追い続ける「ライバーカメラ配信」の視聴チケットも本編視聴チケットと併せて購入可能です。さらに、公演をより楽しめる企画番組「会場突撃レポート」「最速感想放送」を無料でお届け。にじさんじの7周年を飾る特別なライブツアーを、国内どこからでも満喫できます。

6月22日（日）に愛知県芸術劇場（名古屋市）で開催される名古屋公演以降の情報は、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/247678.html）にて順次お知らせします。

┃放送概要＆ネット配信視聴チケット情報

■【仙台公演】にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！

・日時 ：2025年5月10日（土）START 18 : 00

・出演者：卯月コウ、魔界ノりりむ、リゼ・ヘルエスタ、

加賀美ハヤト、山神カルタ、フレン・E・ルスタリオ

【ネット配信視聴チケット】

・価格：各6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347420657

【ライバーカメラ配信視聴チケット】

・価格：各2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）

※「ライバーカメラ配信視聴チケット」は、下記条件いずれかに該当するアカウントのみ購入可能です。それ以外のアカウントからは購入できません。

- 対象の本編ネット配信視聴チケット（7公演通し配信チケットを含む）を購入したアカウント

- 対象の本編ネット配信視聴のプレゼント用シリアルコード（全公演通し配信チケットを含む）を、生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウント

＜各ライバーカメラ配信視聴ページ＞

・卯月コウ： https://live.nicovideo.jp/watch/lv347465817

・魔界ノりりむ： https://live.nicovideo.jp/watch/lv347465834

・リゼ・ヘルエスタ： https://live.nicovideo.jp/watch/lv347465912

・加賀美ハヤト： https://live.nicovideo.jp/watch/lv347465922

・山神カルタ： https://live.nicovideo.jp/watch/lv347465939

・フレン・E・ルスタリオ： https://live.nicovideo.jp/watch/lv347466077

■【直前放送】にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！仙台公演 会場突撃レポート

・日時 ：2025年5月10日（土）START 16 : 45

・出演者：MCライバー：葉加瀬冬雪

レポーター ：百花 繚乱

・番組内容 ：仙台会場（仙台サンプラザホール）の様子を生中継！

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347519528

※全編無料で視聴可能です。

■【仙台公演】にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！最速感想放送

・日時 ：2025年5月10日（土）START 本公演終了次第

・出演者：葉加瀬冬雪、海妹四葉、北見遊征

・番組内容 ：ライブ終了後、ネット配信を視聴したにじさんじライバーが思い思いの感想を語り合います！

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347518850

※前半無料、後半はチャンネル会員限定で視聴可能です。

■7公演通し配信チケット

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」国内開催全7公演を視聴できるお得なセットチケットです。

・価格：39,000円（税込）※別途、サービス手数料1,716円（税込）

・対象公演

- にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！仙台公演

- にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演

- にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！横浜公演

‐ にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！神戸公演

- にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！福岡公演

- にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！広島公演

- にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！東京公演

※各公演の視聴ページは順次公開予定です。詳細はニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/247678.html）をご確認ください。

※タイムシフト視聴期間は、各公演の視聴期限をご確認ください。

＜【仙台公演】ネット配信視聴チケット・7公演通し配信チケット＞販売期間

2025年4月17日（木）17時00分 ～ 2025年5月25日（日）23時59分

チケット購入ページ

https://dwango-ticket.jp/project/GAh5hxbfiB

タイムシフト視聴期間

ネット配信視聴チケット販売終了日の翌日23時59分まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴途中であっても番組を見ることができなくなります。

※各公演のネット配信視聴チケット販売スケジュールは順次公開予定です。詳細はニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/247678.html）をご確認ください。

┃公演概要

・公演名 ：にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！

・開催日時：【仙台公演】 2025年5月10日(土) OPEN 17:00／START 18:00 会場：仙台サンプラザホール

【名古屋公演】2025年6月22日(日) OPEN 17:00／START 18:00 会場：愛知県芸術劇場 大ホール

【横浜公演】 2025年7月21日(月・祝) OPEN 16:30／START 18:00 会場：Kアリーナ横浜

【神戸公演】 2025年8月30日(土) OPEN 17:00／START 18:00 会場：神戸国際会館こくさいホール

【福岡公演】 2025年9月13日(土) OPEN 17:00／START 18:00 会場：福岡サンパレス ホテル＆ホール

【広島公演】 2025年10月18日(土) OPEN 17:00／START 18:00 会場：広島文化学園HBGホール

【東京公演】 2026年1月18日(日) OPEN 16:30／START 18:00 会場：TOYOTA ARENA TOKYO

・特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/nijisanji_worldtour2025