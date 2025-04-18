9mm Parabellum Bullet、4月23日(水)19時30分からYouTube配信「カオスの百年」vol.38を配信！

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日本コロムビア株式会社


9mm Parabellum Bulletが4月23日(水)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.38を生配信する。


生配信には、菅原卓郎、かみじょうちひろの2名が出演。2025年の新たな活動が発表されるので、ぜひチェックしてもらいたい。



結成21周年を迎えた9mm Parabellum Bulletは、9月9日(火)『9ｍｍの日』に、9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025、を開催。


今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)となる楽曲のみを演奏する“Live「Ｏ」”を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに実施する。



＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.38＞


配信日：2025年4月23日(水)19時30分スタート


出演：菅原卓郎、かみじょうちひろ


配信URL： https://youtube.com/live/XgIHCS1TMJ0?feature=share




Release


9mm Parabellum Bullet


2024.10.23 Release


10th Album


『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』







COCP-42383 \3,000+税



1.Baby, Please Burn Out


2.叫び -The Freedom You Need-


＊2025年6月5日発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ


3.Mr. Foolの末路


4.カタルシス -Album ver.-


＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング


5.幻の光


6.Fuel On The Fire!!


7.それは魔法


8.Domino Domino


9.新月になれば


10.朝影 -The Future We Choose-


＊2025年6月5日予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ


11.Brand New Day -Album ver.-




LIVE


9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025


9/9(火)　[東京] Zepp Shinjuku


OPEN18:00 / START19:00



EVENT LIVE


4/27(日)


［仙台］ 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく


「ARABAKI ROCK FEST.25」


★9mm Parabellum Bullet × BAND-MAID 「MICHINOKU HEAVY ROCK CARNIVAL」としての出演となります。


イベントオフィシャルHP： https://arabaki.com/



4/30(水)


[神戸] live music club PADOMA


ア・ル・カ・ラ企画 「ロード・トゥ・ネコフェス2025」～水曜日もハートに⽕をつけるにゃ～


出演：アルカラ


OPEN 18:15 / START 19:00



5/30(金)


[神奈川] F.A.D YOKOHAMA


「THE SUN ALSO RISES vol.342」


出演：Suspended 4th


OPEN 18:30 / START 19:00



6/7(土)


[石川] 石川県産業展示館(1-4号館)


「百万石音楽祭2025～ミリオンロックフェスティバル～」


イベントオフィシャルHP： https://www.millionrock.com/



6/17(火)


[東京] Zepp Shinjuku


KOTORI pre.「DREAM MATCH 2025」


出演：KOTORI


OPEN 18:00 / START 19:00



9mm Parabellum BulletオフィシャルHP： https://9mm.jp/


9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト： https://columbia.jp/9mm/20th/