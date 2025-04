9mm Parabellum Bullet、4月23日(水)19時30分からYouTube配信「カオスの百年」vol.38を配信！

日本コロムビア株式会社

9mm Parabellum Bulletが4月23日(水)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.38を生配信する。

生配信には、菅原卓郎、かみじょうちひろの2名が出演。2025年の新たな活動が発表されるので、ぜひチェックしてもらいたい。

結成21周年を迎えた9mm Parabellum Bulletは、9月9日(火)『9mmの日』に、9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025、を開催。

今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)となる楽曲のみを演奏する“Live「O」”を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに実施する。

<9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.38>

配信日:2025年4月23日(水)19時30分スタート

出演:菅原卓郎、かみじょうちひろ

配信URL: https://youtube.com/live/XgIHCS1TMJ0?feature=share

Release

9mm Parabellum Bullet

2024.10.23 Release

10th Album

『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』

COCP-42383 \3,000+税

1.Baby, Please Burn Out

2.叫び -The Freedom You Need-

*2025年6月5日発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ

3.Mr. Foolの末路

4.カタルシス -Album ver.-

*リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング

5.幻の光

6.Fuel On The Fire!!

7.それは魔法

8.Domino Domino

9.新月になれば

10.朝影 -The Future We Choose-

*2025年6月5日予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ

11.Brand New Day -Album ver.-

LIVE

9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025

9/9(火) [東京] Zepp Shinjuku

OPEN18:00 / START19:00

EVENT LIVE

4/27(日)

[仙台] 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく

「ARABAKI ROCK FEST.25」

★9mm Parabellum Bullet × BAND-MAID 「MICHINOKU HEAVY ROCK CARNIVAL」としての出演となります。

イベントオフィシャルHP: https://arabaki.com/

4/30(水)

[神戸] live music club PADOMA

ア・ル・カ・ラ企画 「ロード・トゥ・ネコフェス2025」~水曜日もハートに⽕をつけるにゃ~

出演:アルカラ

OPEN 18:15 / START 19:00

5/30(金)

[神奈川] F.A.D YOKOHAMA

「THE SUN ALSO RISES vol.342」

出演:Suspended 4th

OPEN 18:30 / START 19:00

6/7(土)

[石川] 石川県産業展示館(1-4号館)

「百万石音楽祭2025~ミリオンロックフェスティバル~」

イベントオフィシャルHP: https://www.millionrock.com/

6/17(火)

[東京] Zepp Shinjuku

KOTORI pre.「DREAM MATCH 2025」

出演:KOTORI

OPEN 18:00 / START 19:00

9mm Parabellum BulletオフィシャルHP: https://9mm.jp/

9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト: https://columbia.jp/9mm/20th/