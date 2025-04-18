9mm Parabellum Bullet、4月23日(水)19時30分からYouTube配信「カオスの百年」vol.38を配信！
9mm Parabellum Bulletが4月23日(水)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.38を生配信する。
生配信には、菅原卓郎、かみじょうちひろの2名が出演。2025年の新たな活動が発表されるので、ぜひチェックしてもらいたい。
結成21周年を迎えた9mm Parabellum Bulletは、9月9日(火)『9ｍｍの日』に、9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025、を開催。
今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)となる楽曲のみを演奏する“Live「Ｏ」”を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに実施する。
＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.38＞
配信日：2025年4月23日(水)19時30分スタート
出演：菅原卓郎、かみじょうちひろ
配信URL： https://youtube.com/live/XgIHCS1TMJ0?feature=share
Release
9mm Parabellum Bullet
2024.10.23 Release
10th Album
『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』
COCP-42383 \3,000+税
1.Baby, Please Burn Out
2.叫び -The Freedom You Need-
＊2025年6月5日発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ
3.Mr. Foolの末路
4.カタルシス -Album ver.-
＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング
5.幻の光
6.Fuel On The Fire!!
7.それは魔法
8.Domino Domino
9.新月になれば
10.朝影 -The Future We Choose-
＊2025年6月5日予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ
11.Brand New Day -Album ver.-
LIVE
9mm Parabellum Bullet presents Live「Ｏ」2025
9/9(火) [東京] Zepp Shinjuku
OPEN18:00 / START19:00
EVENT LIVE
4/27(日)
［仙台］ 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
「ARABAKI ROCK FEST.25」
★9mm Parabellum Bullet × BAND-MAID 「MICHINOKU HEAVY ROCK CARNIVAL」としての出演となります。
イベントオフィシャルHP： https://arabaki.com/
4/30(水)
[神戸] live music club PADOMA
ア・ル・カ・ラ企画 「ロード・トゥ・ネコフェス2025」～水曜日もハートに⽕をつけるにゃ～
出演：アルカラ
OPEN 18:15 / START 19:00
5/30(金)
[神奈川] F.A.D YOKOHAMA
「THE SUN ALSO RISES vol.342」
出演：Suspended 4th
OPEN 18:30 / START 19:00
6/7(土)
[石川] 石川県産業展示館(1-4号館)
「百万石音楽祭2025～ミリオンロックフェスティバル～」
イベントオフィシャルHP： https://www.millionrock.com/
6/17(火)
[東京] Zepp Shinjuku
KOTORI pre.「DREAM MATCH 2025」
出演：KOTORI
OPEN 18:00 / START 19:00
9mm Parabellum BulletオフィシャルHP： https://9mm.jp/
9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト： https://columbia.jp/9mm/20th/