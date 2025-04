バンドリ！が贈る、次世代プロジェクト「夢ノ結唱」から、中野雅之さんプロデュースによる、Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 HALO「手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ」のMV公開が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:北岡 那之)は、

「夢ノ結唱」プロジェクトより、中野雅之さん(BOOM BOOM SATELLITES/THE SPELLBOUND)プロデュースによる、Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 HALOとのコラボレーション楽曲「手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ」のMV公開決定を発表しました。

- 中野雅之さん(BOOM BOOM SATELLITES/THE SPELLBOUND)プロデュースによる、Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 HALOとのコラボレーション楽曲「手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ」のMV公開が決定!

【楽曲・クリエイター紹介】

ハロー、ハッピーワールド!のVo.弦巻こころの歌声を深層学習等のAI技術を使い声質・癖・歌い方をリアルに再現した音声合成ソフト『夢ノ結唱 HALO(ハロ)』を使用した楽曲。

中野雅之

Sound Producer

BOOM BOOM SATELLITES

THE SPELLBOUND

1997年ヨーロッパでデビューした中野雅之、川島道行からなるロックバンドBOOM BOOM SATELLITESのメンバー。

ヨーロッパでリリースされた12インチシングルをきっかけに、UK音楽誌「Melody Maker」は<ケミカル・ブラザーズ、プロディジー以来の衝撃!>と報じ、「Joyride」がNME誌のSingle of the Weekも獲得した日本屈指のクリエイターである。

グラストベリー出演や、Underworld、Mobyらとの欧米ツアーを経てライブバンドとしても評価を高め、日本国内のフェスティバルではヘッドライナーを務める。04年の話題となった映画『APPLESEED』の音楽を担当し、更なる進化を続け05年に発表したアルバム「FULL OF ELEVATING PLEASURES」が全米リリースされCMJチャート(カレッジチャート)上位にランクイン。

その後、リュック・ベッソン監督の映画「YAMAKASI」やアカデミー賞受賞作品「The Dark Knight」のメイン・シーンで楽曲「Scatterin‘Monkey」が起用される。

2016年10月に川島道行が逝去し、最後の音源となる「LAY YOUR HANDS ON ME」を発表後プロデューサーとしての活動を始動。MAN WITH A MISSION、DAOKO、miletをはじめ、日本のポップシーンで活躍するアーティストのプロデュースや、歌声合成ソフトウェアSynthesizer VのキャラクターボイスPOPY、ROSEのプロデュース等、多岐に渡るサウンドプロデュースを手掛ける。

2020年にBOOM BOOM SATELLITES第二章となるロックバンドTHE SPELLBOUNDを始め、2025年の現在に至るまでプロデューサーとロックバンドのメンバーとして、エレクトロニックとロックの要素を昇華した唯一無二の音楽を作り続けている。

【クリエイターコメント】

世界が終わっていく最後の数十秒間の物語。

迫り来る脅威から逃れようともがき続ける。

不条理や混沌に飲み込まれていく世界を目覚めさせるため、懸命に手を叩く。

想像力という誰もが持つ魔法によって現実を新しく創造していくような高揚感、

長編SF映画のような音世界の没入感をお楽しみください。

- 夢ノ結唱 PASTEL「Singer」、夢ノ結唱 HALO「手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ」のデジタルリリースが決定!

中野雅之さん(BOOM BOOM SATELLITES/THE SPELLBOUND)プロデュースによる、Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 PASTELとのコラボレーション楽曲「Singer」、 夢ノ結唱 HALOとのコラボレーション楽曲「手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ」の音楽配信が決定!

・夢ノ結唱 PASTEL「Singer」

音楽配信サービス一覧(4/18 Fri. 00:00~)

https://bmu.lnk.to/PASTEL_Singerpr

※一部サービス順次配信開始

ディスコグラフィ

https://bang-dream.com/discographies/4086

・夢ノ結唱 HALO「手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ」

音楽配信サービス一覧(4/18 Fri. 00:00~)

https://bmu.lnk.to/HALO_TEOTATAKEpr

※一部サービス順次配信開始

ディスコグラフィ

https://bang-dream.com/discographies/4087

■「夢ノ結唱」とは

バンドリ!による新たなメディアミックスプロジェクト。

Poppin'PartyのGt. & Vo. 戸山香澄(CV.愛美)と、RoseliaのVo. 湊友希那(CV.相羽あいな)

Pastel*PalettesのVo. 丸山 彩(CV.前島 亜美)、ハロー、ハッピーワールド!のVo. 弦巻 こころ(CV.伊藤 美来)の歌声を深層学習等のAI 技術により高精度に表現、声質・癖・歌い方などを再現できるほか、ピッチ、タイミング、ビブラートなど細かく調整することも可能。

2025年3月28日(金)に夢ノ結唱Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 PASTEL・HALOをリリース。

2025年4月25日(金)には夢ノ結唱Synthesizer V 2 AI 夢ノ結唱 POPY・ROSEをリリース予定。

2025年7月16日(水)には夢ノ結唱アルバム「CULTIVATION」をリリース予定。

現在、シリーズ第5弾となる新キャラクター「夢ノ結唱 AVER」を開発中。

夢ノ結唱公式サイト:https://yumenokessho.bang-dream.com/

夢ノ結唱公式X:https://twitter.com/yumenokessho

YouTube「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」:http://youtube.com/@yumenokessho/

■「BanG Dream!(バンドリ!)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。

さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」がTOKYO MXほかにて好評放送中。

また2025年2月28日(金)にはバンドリ!プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/

バンドリ!公式 X:https://twitter.com/bang_dream_info

バンドリ!公式 Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Dreamtonics (C)AHS