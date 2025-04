2025年は横浜の開港166周年！ 開港月間を盛り上げるイベントを紹介するウェブページ「横浜開港月間特集2025」をオープン！

公益財団法人横浜市観光協会

公益財団法人 横浜市観光協会(神奈川県横浜市中区)が運営する横浜市観光公式サイト「横浜観光情報」(https://www.welcome.city.yokohama.jp/ )では、2025年5月3日(土・祝)から6月2日(月)まで、横浜市内で開催予定のイベント情報をまとめてご紹介する特集ページ「横浜開港月間特集2025」を、2025年4月下旬に公開しました。

横浜は1859年に開港し、2025年6月2日で開港166周年を迎えます。横浜では、ゴールデンウィーク(GW)の5月3日から6月2日までを「横浜開港月間」として位置づけ、横浜を盛り上げ、魅力を発信する企画を実施しています。

「横浜開港月間」のキャッチフレーズは「5月、横浜が好きになる」。本特集ページでは、期間中に横浜ベイエリアを中心に開催予定のイベントをまとめてご紹介します。さらに今年は、パウ・パトロールと連携した「パウっと開港月間×横浜市」を開催することが決定。パレードやステージショーなど、様々なイベントにパウ・パトロールが出動します。

■横浜市観光公式サイト「横浜開港月間特集2025」

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/kaiko/

■「パウっと開港月間×横浜市」特設サイト

https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/pawpatrol/

■特集ページ「横浜開港月間特集2025」概要

【公開日】

2025年4月17日(木)



【掲載内容】

◆主なイベント

・5月3日(土・祝)

横浜開港記念みなと祭 第73回ザよこはまパレード(国際仮装行列)

・5月3日(土・祝)~6月15日(日)

ガーデンネックレス横浜2025「横浜ローズウィーク」

・5月17日(土)、18日(日)

2025ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

・5月4日(日)、5日(月)、6日(火)

第3回 横浜国際映画祭

・5月8日(木)~11日(日)

ベルギーウィークエンド2025

・5月24日(土)、25日(日)

ハマフェスY166

・5月31日(土)、6月1日(日)、2日(月)

第44回 横浜開港祭 Thanks to the Port 2025

・5月31日(土)、6月1日(日)

膻濱ドラゴンボートレース 2025

・5月25日(日)

第42回横浜港カッターレース

・5月24日(土)、25日(日)

YOKOHAMA B-Block Fes.

・5月10日(土)、11日(日)

BLUE SKY HEAVEN 2025

・パウ・パトロールが開港月間の横浜にやってくる!

パウっと開港月間×横浜市

■横浜市観光公式サイト「横浜観光情報」について

横浜市内で開催されるイベント情報や観光スポット情報、各種お役立ち情報を発信する観光公式サイトです。ウェブサイトのほかにも、FacebookやTwitter、Instagramなどでも季節ごとにタイムリーな情報を配信しています。