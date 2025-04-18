堀米雄斗、西田有志、Shigekix、Ami、五十嵐カノア、角田裕毅　6名のレッドブル・アスリートとの特別体験＆限定グッズが当たる Red Bull Rise Like Pro キャンペーン

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、堀米雄斗、西田有志、Shigekix、Ami、五十嵐カノア、角田裕毅の6名のレッドブル・アスリート及びレッドブル・ダンサーの特別体験や限定グッズが当たる Red Bull Rise Like Pro (レッドブル・ライズ・ライク・プロ) キャンペーンを4月21日（月）～5月25日（日）まで実施致します。本キャンペーンは、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストア ほか、全国のレッドブルお取り扱い各店舗（コンビニエンスストア、鉄道売店、高速道路売店を除く）にて、レッドブルをご購入頂いたレシートにてポイントを一定数貯めるとご応募頂けます。さらに、同期間中、販売店8社※1にて８缶ご購入頂くと、各販売店限定のレッドブル・アスリート及びレッドブル・ダンサーのサイン入り特別グッズへの応募も可能となります。

本キャンペーンをよりお楽しみ頂くために、GOLDNRUSH PODCAST のSNSチャンネルやレッドブル・ジャパン公式SNSにて6名のアスリート、それぞれとの特別ポッドキャストコンテンツをキャンペーン期間中、順次配信していく予定です。トップ・アスリートやダンサーの生の声をお届けする内容となっておりますので、こちらもご視聴ください。

ぜひこの機会に、世界を翔けるレッドブル・アスリート及びレッドブル・ダンサーを身近に感じて頂き、レッドブルと共に翔け上がるためのエナジーをお楽しみください。

※1「ウエルシアグループ」「コスモス薬品」「ツルハホールディングス」「ドン・キホーテ / アピタ・ピアゴ・ユーストア」「株式会社バロー」「ライフ」 ※五十音順 ＋「出荷元・販売元Amazon.co.jp」「レッドブル 公式 楽天市場店」の各対象店舗

■Red Bull Rise Like Pro キャンペーン概要

キャンペーン正式名称：Red Bull Rise Like Pro キャンペーン

キャンペーン期間(レシート有効期限)：2025年4月21日（月）0:00~2025年5月25日（日）23:59

キャンペーン応募期間：2025年4月21日（月）0:00~2025年5月26日（月）23:59

キャンペーンサイトURL： https://www.redbull.com/jp-ja/projects/riselikepro-cp

応募方法：

１.レッドブル・ジャパンの LINE 公式アカウントを友だち追加

２.対象店舗にて対象商品を 1 本以上購入し、それを含む購入レシートを撮影

３.レシート画像をキャンペーン応募期間中に LINE の公式アカウントとのトークに送信

４.希望する賞品の応募に必要なポイントが貯まったら、マイページから応募

５.応募後、即時に抽選結果を発表

※トーク画面からアクセスできるマイページにポイントが貯まります。

※容量・価格に関わらず、対象商品 1 本購入につき 1 ポイント貯まります。

※応募は何口でも可能。一度当選した景品への応募は無効となります。

※当選された方は、賞品発送用の個人情報フォームに入力して頂きます。

※当選連絡後５月27日（火）0:30までにフォームにご入力いただけない場合、

当選資格を放棄されたものとみなし、当選が無効となりますのでご注意ください。

【全販売店共通】

対象店舗：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストア ほか、全国のレッドブルお取り扱い各店舗（コンビニエンスストア、鉄道売店、高速道路売店を除く）

各種オンラインストア（ただし日本国内に限ります）

※いずれも、一部対象外店舗および飲食店を除きます。

対象商品：レッドブル 全商品

A賞：アスリートとの特別体験

<応募条件>12缶購入

●堀米雄斗とスケート体験：5名様

●西田有志 ― ホームゲーム 特別招待 ミート＆グリート：5組 (10名様)

●B-Boy Shigekix ― Red Bull BC One World Final Tokyo 2025 特別招待 ミート＆グリート：5組(10名様)

●B-Girl Ami ― Red Bull BC One World Final Tokyo 2025 特別招待 ミート＆グリート：5組(10名様)

●五十嵐カノアとサーフィン体験：5名様

●角田裕毅 ― オンラインミート&グリート：5名様

B賞：アスリートオリジナルグッズ

<応募条件>6缶購入

●堀米雄斗 ― オリジナルキャップ：300名様

●西田有志 ― CRAZY JUMP 限定コラボトート：300名様

●B-Boy Shigekix ― Shigekix デザイン JBL Bluetooth スピーカー：300名様

●B-Girl Ami ― オリジナルバンダナ：300名様

●五十嵐カノア ー 50MA Collection Tシャツ：300名様

●角田裕毅 ― オラクル・レッドブル・レーシング 公式Tシャツ：300名様

C賞：アスリートメッセージ入りキット

<応募条件>2缶購入

●アスリートメッセージ入りキット：3000名様

【販売店限定賞】

対象店舗：「ウエルシアグループ」「コスモス薬品」「ツルハホールディングス」「ドン・キホーテ / アピタ・ピアゴ・ユーストア」「株式会社バロー」「ライフ」 「出荷元・販売元 Amazon.co.jp」「レッドブル 公式 楽天市場店」の各対象店舗 ※一部お取り扱いのない店舗がございます。

対象商品：レッドブル 全商品

<応募条件>8缶購入 ＊各該当賞の販売店のレシートでのみ応募可能。

ウエルシアグループ 限定賞：20名様

B-Girl Ami サイン入りパーカー

コスモス薬品 限定賞：20名様

西田有志 サイン入りボール

ツルハホールディングス 限定賞 ：20名様

角田裕毅 サイン入りミニヘルメット

ドン・キホーテ/ アピタ・ピアゴ・ユーストア 限定賞：20名様

B-Boy Shigekix JBL ワイヤレスイヤホン（サインカード付き）

バロー 限定賞：20名様

堀米雄斗 サイン入りスケートボードデッキ

ライフ 限定賞：20名様

五十嵐カノア サイン入りG-SHOCKシグネチャーモデル

レッドブル公式Amazon.co.jp／レッドブル公式 楽天市場 限定賞：20名様

五十嵐カノア OAKLEY(R) Frogskins(TM)（サインカード付き）

備考：

・その他の詳細はマイページでご確認いただけます。

・本キャンペーン及び賞品の内容、賞品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更になる場合がございます。

Red Bull Rise Like Pro キャンペーン事務局

TEL：0120-502-516

受付時間：土日祝日を除く平日10:00～17:00

事務局開設期間：2025年4月21日(月)から2025年11月14日(金)まで

■Red Bull Rise Like Pro 特別ポッドキャスト配信決定！！

Red Bull Rise Like Pro 特別コラボコンテンツとして GOLDNRUSH PODCAST にて ISAAC が堀米雄斗、西田有志、Shigekix、Ami、五十嵐カノア、角田裕毅との特別対談にて、トップアスリートたちが自身を乗り越え、パフォーマンスを維持する秘訣と Red Bull がどのようにサポートしているかを深掘り！今年こそレベルアップしたい方は、ぜひチェックしてみて！

配信先:

GOLDNRUSH PODCAST （ポッドキャスト全編）

YouTube: https://www.youtube.com/c/GOLDNRUSHPODCAST

Spotify: https://open.spotify.com/show/0RN0KQWRDGNkcyG5LEufDW

Instagram: https://www.instagram.com/goldnrushpodcast/?hl=en

TikTok: https://www.tiktok.com/@goldnrushpodcast?lang=en

レッドブル・ジャパン公式 SNS（切り抜き動画）

YouTube: https://www.youtube.com/@redbulljapan

Instagram: https://www.instagram.com/redbulljapan/

X: https://x.com/redbulljapan

TikTok: https://www.tiktok.com/@redbulljapan

ISAAC プロフィール：

1997年札幌市生まれ。カメルーン人の父と日本人の母を持つクリエーター。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市で5年間フリーランスフィルムメーカーとして活動後、2021年に日本に帰国。HipHopが象徴するマイノリティの自己表現に魅了され、2022年に GOLDNRUSH というポッドキャストチャンネルを開設。”多文化人が活躍できる社会を創る”というビジョンを掲げ、多方面の多文化人をゲストに迎えた当チャンネルは国内と国外から注目を集め、現在の総フォロワー数36万人以上。 SONY や Uniqlo をはじめとする大手ブランドのモデルや、ABEMAオリジナルドラマで俳優としてもデビュー。 またMCとして、Boiler Room や主要な音楽フェスティバルなどでも活躍している。

■製品概要

商品名：レッドブル・エナジードリンク250ml

内容量：250ml

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

HP： https://www.redbull.com/jp-ja/energydrink

■レッドブル・エナジードリンク ラインアップ 【全8種】

・レッドブル・エナジードリンク 250ml

・レッドブル・シュガーフリー 250ml

・レッドブル・エナジードリンク 355ml

・レッドブル・シュガーフリー 355ml

・レッドブル・エナジードリンク 473ml

・レッドブル・エナジードリンク イエローエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク スプリングエディション 250ml NEW!

【製品に関して】

■レッドブル・エナジードリンクとは

「ココロ、カラダ、みなぎる。」をプロダクトメッセージに掲げるレッドブル・エナジードリンクは、トップアスリート、多忙なプロフェッショナル、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、世界中で評価をいただいています。

■主な原材料

カフェイン

紅茶、コーヒー、カカオ豆やコーラナッツのような天然源からカフェインを摂取していた古代文明以来、カフェインは人体への刺激作用があることで知られています。250mlのレッドブル・エナジードリンクには、80mgのカフェインが含まれており、これはカップ一杯のコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等です。

アルギニン

アルギニンは、自然に人体に発生し、通常の食事に含まれるアミノ酸です。

アルギニン摂取量の大半は、植物や動物に基づくアミノ酸から得られ、オートミール、乳製品、肉、魚介類、ナッツや種子に含まれています。

ビタミンB群

正常なカラダの機能を保つための必須微量栄養素です。

レッドブルに含まれる水溶性ビタミンは、ナイアシンアミド（ビタミンB3）、パントテン酸（ビタミンB5）、ビタミンB6やビタミンB12です。

糖類

レッドブル・エナジードリンクの砂糖類（砂糖、ぶどう糖）はテンサイ（砂糖大根）が原料です。

レッドブル100mlあたり11gの砂糖類（砂糖、ぶどう糖）が含まれています。

この分量は、りんごジュースやオレンジジュース100mlあたりに含まれる糖分に相当します。

水

レッドブルの主原料で、製造拠点では水源に対して常に高い品質基準が適用されています。

生産国

スイス

レッドブルに関する詳細は https://redbull.com をご覧ください。