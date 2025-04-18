宮崎県立高鍋農業高等学校へ宮崎牛の贈呈式を行いました！〈期間限定〉大淀河畔みやちく店にて、生徒が丹精込めて育てた農畜産物を使用したメニューをご提供いたします！
本年1月に、東京にて開催された「第8回和牛甲子園」に、宮崎県立高鍋農業高等学校が出場し、取組評価部門において「優良賞」、枝肉評価部門において「審査委員特別賞」を受賞されました。
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）は、入賞の祝福と共に、宮崎県立高鍋農業高等学校へ畜産農家の若手育成応援と地域社会貢献の一環として、出品された宮崎牛を贈呈いたしました。
左から(株)ミヤチク 常務取締役 池上 和弘、宮崎県立高鍋農業高等学校 河野 浩幸校長
贈呈した宮崎牛は、後日全校生徒と職員へ牛丼として振る舞われる予定です。
■大淀河畔みやちく店にて、高鍋農業高校の農畜産物を使用したメニューをご提供
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【大淀河畔みやちく】にて、4/18(金)～4/30(水)までの期間限定で、高鍋農業高校の生徒が丹精込めて育てた宮崎牛と農産物を使用したメニューをご提供いたします。数量限定となりますので、お早めにご賞味ください。
［対象店舗］大淀河畔みやちく(宮崎県)
［期間］2025年4月18日(金)～4月30日(水) ※在庫なくなり次第終了
［対象メニュー］
〈ディナータイム〉宮崎牛プレミアムコース
※内容・価格につきましては、大淀河畔みやちくメニューページ(https://rest.miyachiku.jp/oyodo/dinner/)からご確認ください。
店舗概要
宮崎県
［大淀河畔みやちく］
住所 ：〒880-0865 宮崎県宮崎市松山1丁目1-1 宮崎観光ホテル西館2F
電話番号：0985-62-1129
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/oyodo/
予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/16084
株式会社ミヤチク【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
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➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
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