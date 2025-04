未来屋書店で初開催決定！4月18日より「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア開始！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社 未来屋書店(本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下 未来屋書店)は、2025年4月18日より順次「BLアワード2025特典小冊子」配布フェアを実施します。

「BLアワード」とは、株式会社サンディアス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:井出洋)が運営するBL情報サイト「ちるちる」にて、発表前年の1年間に発売された商業BLコミック、小説などのカテゴリ別に最も輝いていた作品をBLファンの投票によって決定する、年間ランキング企画です。

▼「ちるちる」編集部作成「BLアワード2025」特設ページ

https://blnews.chil-chil.net/newsDetail/39741/

■初配布決定!全国の未来屋書店で「豪華小冊子」が手に入る!

BLアワードの名物と言えるのが、「ちるちる」注目のBL作家による描き下ろしイラスト・マンガを数多く収録した小冊子をプレゼントするフェア。

この度、リアル店舗では唯一の小冊子配布対象店舗として、未来屋書店でのフェア実施が決定いたしました。

未来屋書店での小冊子配布は今回が初。ぜひ、お近くの未来屋書店に足を運んでみてください!

■実施概要

未来屋書店「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア

実施期間:2025年4月18日より順次~5月31日

※実施開始日につきましては一部遠隔地で遅れる場合があります。各店舗へ直接お問い合わせください。

実施店舗:未来屋書店全店舗(退店・改装予定店舗等一部店舗は除く)

未来屋書店店舗情報一覧 https://www.miraiyashoten.co.jp/store/

実施内容:期間中「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア対象商品を2冊ご購入毎に、「紙版小冊子(全2種)」を1冊プレゼントいたします。

対象商品:商業BLコミック「BLアワード2025」【総合コミック部門】【シリーズ部門】【ラブコメ部門】【エモーショナル部門】【フェチ部門】【ディープ部門】【次に来る部門】の受賞作品,特典小冊子掲載銘柄作品

配布特典:紙版小冊子(全2種)

※A/Bで掲載内容・参加作家が異なります。

※特典はレジにてお選びいただけます。

※特典は無くなり次第終了となります。

▼未来屋書店公式サイトの「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア 掲載ページ

https://www.miraiyashoten.co.jp/news/bl_award2025/

■特典詳細

■小冊子(紙版)A

下記11作品の描き下ろしマンガと表紙絵の全体イラスト(熊猫先生描き下ろし)を収録

参加作家・作品名一覧(敬称略)

● イズミハルカ『君に降る言の葉は』

● 井波エン『さよならだったらよかった』

● 上野ポテト『Happy Birthday ちとせくん』

● キヨヤス理解『番長! 神絵師コイツです!』

● 暮田マキネ『Odds and Ends オッズ‧アンド‧エンズ 薬袋×奈良崎 上』

● くれの又秋『メイジー‧ラヴを綴って』

● コウキ。『制服、深夜2時。』

● 佐倉リコ『ストロベリーキス‧メルト 1』

● 佐々木ありこ『ちょろかわ王子のニセ恋人作戦』

● すう『キスは捜査のあとで』

● スカーレット‧ベリ子『長浜To Be, or Not To Be』

■小冊子(紙版)B

下記12作品の描き下ろしマンガを収録

参加作家・作品名一覧(敬称略)

● ソラノハル太『彼方へ届いて恋は咲く』

● にやま『そんなに言うなら抱いてやる 3』

● 波真田かもめ『スモークブルーの雨のち晴れ 5』

● ひなこ『馬鹿とハサミ 4』

● 星ノビル『もっと可愛くなっていい 1』

● 松本あやか『やたらやらしい深見くん』

● 三上志乃『ピットスポルム 四葉』

● 水玉ミズ『虎に四目屋』

● 三田六十 『コッコとのこと』

● 山下街『あした愛かもしれない 2』

● ゆくえ萌葱 『ためしにコマンド言ってみた』

● 依子『振り向いてつかまえて』

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021(代表)

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円(イオン(株)100%出資)

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売/文具・雑貨の販売/コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp