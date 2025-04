BLYY × Toosonが切り拓く、新時代のHIPHOPサウンド。「BAD URBANIZATION」4/18リリース＆MV公開！

株式会社STARBASE

東京池袋を拠点に活動を続け結成25年目を迎えたSUMMIT所属のHIPHOPグループBLYYと千葉のローカルシーンと東京の地下シーンを行き来しながら独自の活動を続けてきたビートメイカーTooson。

90's育ちのブーンバップ世代の両者が手を組んだ今回のプロジェクトだが、近年現行のUSシーンのビートエッセンスを取り入れた楽曲制作を行っているToosonの音楽性にBLYYも共鳴し、音楽的に新しい実験的挑戦をしたいという両者の強い意欲が色濃く反映された楽曲となっている。

【配信URL】https://lnk.to/BT_BU

更に今曲を皮切りにBLYY & ToosonでのEPも目下鋭意制作中で、今曲に込められた彼等の音楽的嗜好・思想やビジョンはそのEPにて全貌が明らかになるであろう。

また長年ダンスグループZULU-MK MASTERZの一員として東京の地下シーンで活躍してきたKEIGOZULU監督によるライブ感溢れるカメラワークを駆使しての東京の夜の街の景色を独自の観点で切り取ったMVも必見である。

【ミュージックビデオ】

公開日時:2025年04月18日(金) 18:00

URL:https://youtu.be/BhsZnFCLbMc

【BLYY公式YouTubeチャンネル】

BLYYtube:https://www.youtube.com/@BLYYtube

【作品概要】

アーティスト:BLYY & Tooson

アルバムタイトル:BAD URBANIZATION

ジャンル:Hip Hop/Rap

リリース日:2025年04月18日(金)

配信URL:https://lnk.to/BT_BU

●BLYY プロフィール

AKIYAHEAD, alled, DMJ, Dzlu, DJ SHINJI 2001年結成時より東京池袋の土壌に育まれ芽を出し根を張る。

音楽を通じた様々な人々との出会い、巡りを糧にその幹を太くし葉を広げて来た。

2013年「THE SHIT 2」をSUMMITよりリリース。2020年には結成20年目にして1stフルアルバムとなる「Between man and time crYstaL poetrY is in motion.」を発表した。

そして2024年、グループとしては初めての試みとなる客演アーティスト、外部プロデューサーも交えた形で制作された6曲入りの最新EP作品「東京無宿」をリリースした。

公式SNS

X:https://x.com/blyy_info

YouTube:https://www.youtube.com/@BLYYtube

●Tooson プロフィール

千葉県松戸市出身。

十代よりNYハードコアHIPHOPに傾倒しDJ活動を、その後DJ KRUSHの楽曲に衝撃を受け二十代前半よりビート制作を開始する。

東京でのDJ活動の中でZAGSYSTEMや後のWAQWADOMの面々と出会い千葉のローカルシーンでも活動を開始。

地元の盟友Fugenn & The White ElephantsとToosonの2ビートメイカー・2MCのユニットART FLAGを結成しハードコアかつアブストラクトなオリジナルビートでのライブで東京・千葉のシーンで活動。同時期にローカルの仲間達を通じ東京のシーンでBLYYのメンバーと出会う。

その後ART FLAGの解散後様々なラッパーへのビート提供を経て、2020年にソロでエレクトロニカシーンの第一線で活躍していたFugennと再邂逅を果たし、Fugenn & Toosonとしてプロダクションユニットを結成。

長年培ったアンダーグラウンドHIPHOP、エレクトロニカ感覚をベースにTRAP、DRILL等、現行USシーンのビートエッセンスを盛り込みアブストラクトに昇華した作品をレーベル'術ノ穴'からを中心にハイペースにリリースし、国内外のエレクトロニック・インストゥルメンタルチャートに上位チャートインする等、精力的にリリースを続けている。

2023年にはBLYYの中核を担うalledとの共作"Detail ep"をリリースし、2024年にはFugenn & Tooson名義として、出会いから二十年近い時を経てBLYYとの初共演となる楽曲"BlueBlood" "Homie"をリリースした。